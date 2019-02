Sanremo 2019, è il giorno della finale. Chi vincerà il Festival della canzone italiana?

Il grande giorno è arrivato: questa sera si conoscerà il vicinatore dell’edizione numero 69 del Festival di Sanremo. Il “timore” è che non riesca a mettere d’accordo tutti, come è prevedibile in una kermesse in cui sono stati ‘ospitati’ per la prima volta generi musicali diversi. I fan di Achille Lauro non sono quelli dei ragazzi de “Il volo” che ieri sera grazie al violino di Alessandro Quarta hanno reinterpretato il loro brano «La musica che resta» in versione un po’ rock, tanto rock. Come le ‘bimbe’ di Irama non sono quelle un po’ agée che fanno il tifo per Loredana Bertè.

Dopo quattro serate che hanno dato modo di ‘conoscere’ le canzoni sul palco ma anche in radio, il favorito continua ad essere Ultimo che resta ben saldo sul primo gradino del podio. Almeno secondo i bookmakers. Buone anche le quotazioni di Irama. L’unica ‘sorpresa’ a poche ore dalla finale è Simone Cristicchi che con la sua “Abbi cura di me” (apprezzata sia dal pubblico che dai giornalisti) ha occupato il terzo posto.

Per conoscere chi conquisterà l’ambita statuetta toccherà attendere ancora un po’. La quinta e ultima serata sarà lunga. Sul palco si alterneranno (ancora) i ventiquattro gli artisti in gara visto che il direttore artistico Claudio Baglioni ha deciso di fare a meno delle eliminazioni, così come delle due categorie (big e nuove proposte). Ricca anche la rosa degli ospiti, tutti italianissimi.

Atteso il ritorno di Elisa, ma soprattutto di Eros Ramazzotti. Sono passati esattamente 35 anni da quando vinse nei “giovani” con “Terra Promessa”. Si esibirà insieme a Luis Fonsi (conosciuto in Italia per Despacito) in «Per le strade di una canzone», un brano tratto dal suo ultimo disco Vita ce n’è.

Secondo voi? Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2019?