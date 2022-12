Il cantante parabitano Gervasio Provenzano presenta il suo nuovo singolo

Gervasio Provenzano, cantautore e talento salentino, presenta il suo nuovo singolo ‘Anime’, già disponibile dal 19 novembre su tutti i digital store, scritto dallo stesso artista parabitano e dedicato alla memoria della nonna scomparsa. Un brano intenso e avvolgente che parla del senso della vita perduto e di tutti quei valori che le persone anziane sanno trasmettere ai propri nipoti con amore e dedizione.

Tenace e salda la carriera di questo talentuoso ragazzo, classe ’92, che meno di un anno fa partecipava come ospite a ‘Casa Sanremo‘ per presentare il suo brano ‘Piume’ e che da giorni annuncia l’uscita del suo primo EP che sarà pubblicato il 25 dicembre, una data che non può che evocare ad un bellissimo regalo da scartare sotto l’albero. E ancora partecipazioni a programmi televisivi targati mediaset e vittorie a livello nazionale sono il cammino incalzante che prosegue ininterrotto rispetto al primo singolo ‘Mondo zero‘ nel 2015 e al brano ‘L’immenso per me‘ con cui, nel 2017, si guadagna un posto nella semifinale nazionale di Area Sanremo e ancora altri pezzi di successo come ‘È questa la realtà’, Hey Senorita’, ‘Tra sogno e realtà’.

Nato e cresiuto a Parabita, da sempre, per Gervasio Provenzano la musica è un rifugio e un’esplosione di dolore, un dolore che ha però il respiro della libertà e che lo aiuterà, sin dall’età di 13 anni, a superare un’adolescenza difficile e un cammino diocesano che appare confuso, ma che lo avvicinerà ancora di più alla sua più grande passione.

‘Il primo momento in cui ho toccato un tasto per gioco ho sentito in me una forte sensazione e ogni nota era una scala per la libertà. La vita mi ha ferito, segnato e costruito, mi ha portato ad essere più forte, ma soprattutto ad essere me stesso, un guerriero‘. Sono queste le parole di Gervasio, parole che rispecchiano un animo sensibile e una personalità risoluta e perseverante, specchio di un ragazzo che, tra talento, gioie e difficoltà, ha costruito e continua a costruire i suoi sogni.

Il nuovo brano ‘Anime’ ha già superato i confini nazionali ed è ascoltato in molti paesi, sia in Europa che negli Stati Uniti. Potete trovarlo su You Tube e su tutti i digital store, con l’edizione di Soulgem Records e prodotto da Shake up Studio.

Il nostro affettuoso abbraccio e un grande in bocca al lupo va al ragazzo semplice e determinato e all’artista talentuoso e versatile che continua a rappresentare il Salento in tutta Italia e non solo.