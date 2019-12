“Devo fare un regalo a Stella”, Giuliano presta la voce a Frozen 2 e confessa il sogno della regia

Sembra non fermarsi mai il frontman di una delle band più seguite del panorama musicale italiano. “Nei miei sogni c’è quello di fare il regista”, esordisce Giuliano Sangiorgi nella puntata di Movie Mag, in onda su Rai Movie il 4 dicembre alle ore 23:00 e poi anche nella programmazione notturna di Rai Uno. Una passione per l’arte a tutto tondo quella della voce dei Negramaro che confessa la sua passione per il cinema in occasione dell’intervista al microfono di Federico Pontiggia.

È la presentazione di Frozen II – il segreto di Arendelle l’occasione che spinge il cantante salentino a parlare della sua vocazione per il cinema. Nel sequel del grandissimo successo cinematografico targato Disney, infatti, Giuliano Sangiorgi presta voce ed interpretazione ad una delle tracce incluse nel film, dal titolo “Nell’ignoto”, versione italiana del brano “Into The Unknow” dei Panic! At the Disco. Un’interpretazione tutta dedicata alla figlia Stella che ascolterà la voce del padre in un film Disney, come aveva fatto sapere in un suo video su Instagram

Se a questo film, che promette incassi da paura, il frontman dei Negramaro ci è arrivato attraverso la musica, Sangiorgi non nasconde la sua passione per il cinema. Durante l’intervista, infatti Sangiorgi ha parlato dell’impegno messo nello studio del cinema: “Studiare vuol dire desiderare e questo grande studio, questo grande desiderio mi porterà da qualche parte” e ha ricordato la passione cinematografica del padre: “Mio padre sapeva riconoscere la grandezza del cinema. Sapeva che in alcuni casi era necessaria la spudoratezza”.