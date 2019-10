Pulisce la strada dalla spazzatura, poi trova un cartello: la lezione di civiltà del premio Oscar Helen Mirren

La sua foto mentre stava raccogliendo la spazzatura ha fatto il giro del mondo. Del resto, a spendersi per ripulire i luoghi sporcati dagli incivili è stata Helen Mirren, l’attrice premio oscar per il film «The Queen» ormai di casa nel Salento.

Una lezione di civiltà riportata da molti giornali, nazionali e non, vista la popolarità della ‘regina’. Quando è tornata ‘sul luogo del delitto’, l’attrice ha trovato una sorpresa: un cartello che qualcuno aveva lasciato lì, proprio su quel muretto a secco ripulito dalla moglie del regista Taylor Hackford e da sua sorella. «Se il Salento vuoi amare raccogli invece di sporcare!», recita. E lei ha voluto ringraziare pubblicamente questo ‘sconosciuto’ o ‘sconosciuta’ sul suo seguitissimo profilo Instagram.

«Un grande grazie, ‘grazie mille’ (il secondo ringraziamento è scrittoin italiano, ndr.) a chiunque abbia scritto questo cartello e lo abbia piazzato nel punto esatto dove mia sorella ha scattato la foto con me e la spazzatura che avevamo raccolto. Questo slogan è brillante. I politici prendano nota e lo usino! Rendiamo il Salento bello, come può essere. Soprattutto ora che sta soffrendo a causa della terribile xylella».

L’attrice, insieme a suo marito, ha acquistato una masseria nelle campagne di Tiggiano. In ogni occasione pubblica, le due stelle del cinema hanno parlato dell’amore per questa terra e la stessa Helen, che si è spesso autodefinita una “contadina salentina”, non ha mai esitato a difendere gli ulivi, colpiti dal batterio killer. Con Coldiretti Lecce aveva visitato un’altra regina, l’ulivo dedicato all’ex First Lady Michelle Obama, colpito dalla xylella fastidiosa. E di fronte a quella ‘tragedia’ aveva

lanciato una campagna di sensibilizzazione che puntava dritta ad Hollywood. Un appello ai colleghi per salvare gli ulivi monumentali, patrimonio non solo italiano, ma del mondo intero.