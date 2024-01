In uscita “Il concetto di virtù”, il nuovo singolo del salentino Gianluca De Rubertis

Si intitola “Il concetto di virtù” ed è il nuovo singolo del cantante salentino Gianluca De Rubertis, che si avvale per questo nuovo lavoro di nuova collaborazione, quella con suo amico di vecchia data e cantautore di Fidenza, Dente.

Questo nuovo brano va ad aggiungersi a quelli già usciti, accorciando le distanze dalla release del quarto album di inediti dell’artista salentino che vedrà la luce in primavera.

«Il concetto di virtù è un brano che elegge, come protagonista assoluto, l’amore; è una lettera da amante ad amata in cui si assiste, sbigottiti, all’effluvio dei migliori sentimenti che possediamo, in cui ci avvediamo che l’amore vero supera quello carnale e si trasfigura in empatia e delicatezza. Ho chiesto a Dente, cantautore con il quale sono legato da lunga e viva amicizia, di prestare la sua voce eterea e gentile a questa canzone, convinto sin da subito che fosse particolarmente collimante al mondo sonoro espresso. Spero vi piaccia», afferma Gianluca De Rubertis nel presentare il brano

Gianluca De Rubertis

Nato a Lecce, nel 2006 si trasferisce a Milano e decide di collaborare con Alessandra Contini, con la quale fonda la band Il Genio. La scalata alla ribalta per questa nuova formazione è rapidissima: Il Genio si affaccia prepotentemente nel mondo delle riviste di costume e di moda. Il videoclip del singolo “Pop porno“, diviene un vero e proprio “fenomeno”.

A settembre Il Genio vince il premio Indie Music Like 2008. L’interesse dei media conferma Il Genio come uno dei gruppi rivelazione degli ultimi anni e, terminato il tour, che vede il duo impegnato in più di 100 concerti in un anno, nel febbraio 2010 viene registrato il nuovo album “Vivere negli anni ‘X” che esce nel giugno 2010 da cui il singolo “Cosa dubiti” riscuote un ottimo successo.

In ottobre esce “Romanzo Criminale – il CD”, che vede la partecipazione de Il Genio con il brano “Roberta”.

Nel frattempo Gianluca lavora al suo disco solista e decide di stampare il primo album solista “Autoritratti con oggetti”, che esce il 28 marzo 2012. All’album collaborano tra gli altri Dellera, Rodrigo D’Erasmo ed Enrico Gabrielli.

Nel frattempo collabora alla realizzazione degli ultimi due album di Federico Fiumani, “Niente di serio” (2012) e “Preso dal vortice” (2013). Il 2013 è anche l’anno in cui, assieme ad Alessandra Contini, torna a scrivere nuove tracce per il terzo album de Il Genio che esce in dicembre con il titolo “Una voce poco fa”, per le indie label EgoMusic.

Nel maggio 2015 entra in contatto con MarteLabel, già etichetta per Dellera e Nobraino, ed è con quest’ultima che esce il suo secondo album da solista, “L’universo elegante”. All’interno di questo disco le collaborazioni con Amanda Lear e Mauro Ermanno Giovanardi.

È invece del 2020 l’approdo alla casa discografica Sony Music, con cui esce il suo nuovo album, “La violenza della luce”, il terzo da solista, nell’ottobre dello stesso anno. Dopo lo stop imposto dal fermo delle attività a causa della pandemia, De Rubertis torna con un nuovo singolo, la title track del disco, che vede il featuring con Brunori Sas: il brano è in rotazione nelle più importanti radio italiane e De Rubertis è impegnato in un fitto tour promozionale in cui spiccano le apparizioni a Radio 2 Social Club, al Tg3 nazionale e Rainews24. Esce il 27 aprile 2023 il suo nuovo singolo “Le Piramidi”, brano che inaugura il progetto del suo quarto album solista e in cui si scandagliano i misteri del linguaggio su più livelli, da quello umano a quello megalitico.

L’autunno si apre con la pubblicazione dei singoli “Il pellicano”, segue l’omaggio a Riccardo Cocciante dal titolo “Era già tutto previsto” e si arriva al 22 dicembre con la pubblicazione di “Eterno rosso” brano che vede la featuring della cantautrice Camilla dei ROS. Tutte anticipazioni di questo nuovo disco previsto per il nuovo anno.