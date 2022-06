Esce “In my hands” il nuovo brano del pianista salentino Francesco Maria Mancarella

“In my hands” è questo il titolo del nuovo singolo per pianoforte del compositore e pianista Francesco Maria Mancarella e sarà disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, un brano questo che lancia un messaggio con l’aiuto di tutte le sue 88 note: “È tutto nelle tue mani, i tuoi successi ed i tuoi insuccessi dipendono da te, dal lavoro che svolgi ogni giorno su te stesso per migliorarti, per essere nuovo ai tuoi occhi ogni giorno”.

Non è semplice sorprendere con la musica, ma uno dei tratti distintivi di questo brano è la morbidezza e la definizione del racconto che lo rendono un uragano di emozioni. Una melodia che accarezza l’animo e trasporta nei più vasti paesaggi della fantasia.

“Voglio accompagnare i viaggi delle persone, i momenti belli, ma anche quelli brutti. Vorrei che la mia musica fosse un amuleto dalle mille sfaccettature da utilizzare nel momento del bisogno”, afferma l’autore

Particolare il racconto di qualche mese fa che Mancarella ha sottoposto alla nostra attenzione, infatti, il pezzo “The Oceans”, è stato ascoltato su Spotify a Kiev durante i bombardamenti dei mesi passati. “Il cuore mi si è fermato e ho capito che in quel momento qualcuno trovava conforto tra le mie note, tra la melodia dei miei brani. Ho potuto dare un senso ancora più forte a tutto quello che faccio”.

Non resta quindi che ascoltare la musica per pianoforte e non solo, sui canali social dell’artista dove saranno presenti gli eventi dell’estate 2022.