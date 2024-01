Uscito “Liar”, il nuovo singolo di Lauryyn e Filippo Bubbico

È disponibile da oggi sulle piattaforme digitali “Liar”, il nuovo singolo di Lauryyn e Filippo Bubbico, pubblicato su etichetta Sun Village Records. Il brano, insieme al singolo “Mi piace” dall’ep “Intro”, sono inseriti nella sesta stagione della serie tv Netflix Skam Italia e hanno anche ottenuto il posizionamento nelle playlist spotify New Music Friday e Anima R&B.

Il testo del brano, firmato da Lauryyn su musica composta a quattro mani con Bubbico, parla del riscatto di una donna che dopo aver subito calunnie e sabotaggi, riesce ad avere la sua rivincita.

Il sodalizio tra i due artisti è iniziato nel 2021 con la partecipazione di Lauryyn come interprete e coautrice di due tracce del disco di Filippo Honolulu Arrivo. Nel 2023 Filippo ha prodotto “Intro”, il primo ep di inediti di Lauryyn, pubblicato a giugno 2023 e preceduto dai singoli Limbo (con il featuring di Altea), “Decidere non so” e “Cambio di scena”.

Lauryyn

Alias Aurora De Gregorio, classe 2000, talento rivelazione del Nu Soul e R&B italiano.

Nel 2021 partecipa, come interprete e coautrice di due tracce, al disco di Filippo Bubbico “Honolulu Arrivo”.

Nel 2022 esce il primo singolo “Cos’è una regola” prodotto da Ainé e Michele Beneforti. Proseguendo la collaborazione con il polistrumentista e produttore Filippo Bubbico pubblica i singoli “Limbo” con il feat di Altea (Thru Collected), “Decidere non so” e “Cambio di scena”. Nel 2023 pubblica l’ep d’esordio “Intro”. Ha collaborato con: Carolina Bubbico, Filippo Bubbico, Subconscio, RBSN.

Filippo Bubbico

È un musicista, compositore, producer, sound engineer, polistrumentista. Figlio e fratello d’arte (i genitori entrambi musicisti e la sorella, Carolina Bubbico, polistrumentista e direttrice d’orchestra) Filippo Bubbico ha già inciso due album: nel 2018, Sun Village e nel 2021 Honolulu arrivo, entrambi ottimamente accolti da critica e pubblico. Nel 2022 sono usciti i singoli Deserti e Diamanti, pubblicati su etichetta Sun Village Records.

Ha preso parte a più formazioni musicali sia come batterista che come pianista in ambito rock, sperimentale e jazz. È finalista per due edizioni consecutive al Conad Jazz Contest: nel 2015 con Gsus Quartet e nel 2016 con Filippo Bubbico Trio, vincendo anche la borsa di studio come miglior giovane talento per la Berklee Summer School 2017 a Umbria Jazz Clinics. A Marzo 2022 è tra gli artisti selezionati per le audizioni del Premio Musicultura a Macerata con il singolo “Ti ricordi”. Nel 2023 ha pubblicato insieme a Lauryyn il singolo “Decidere non so”, firmando anche la produzione del suo ep d’esordio “Intro”.