Uscito “Luce dentro”, il nuovo singolo della cantautrice Maria Pia Pizzolla

Si chiama “Luce dentro” ed è il nuovo singolo della cantante Maria Pia Pizzolla.

Il brano pone l’attenzione sugli schemi e le convinzioni limitanti a cui la società ci sottopone, invitandoci a cercare dentro di noi le risposte che non troviamo all’esterno. Bussola e faro della nostra esistenza diventano quindi il cuore e la nostra capacità di ascoltarlo, non tradendo mai noi stessi né i nostri sogni.

Il video si contrappone a quello del precedente singolo “Batti le mani” e se in “batti le mani” la protagonista è vestita di nero, colore simbolo dell’oscurità e seduta su una poltrona rossa, simbolo del potere, in “Luce dentro” la cantautrice si veste di bianco, simbolo di luce, sulla stessa poltrona rossa, scegliendo questa volta il bene.

Seguire la “Luce dentro” di noi sarà sempre la via vincente per la nostra felicità.

Il brano, scritto interamente dall’artista, vede la collaborazione per arrangiamento, produzione e mix di Gianni Bini presso HogG Studio.

Il videoclip, a cura di G. ManMan con aiuto di Simone Tabarrani è stato ambientato nel buio più assoluto, in un mare infinito.

Regia, Riprese, Editing, VFX a cura di Nicola G. Man Togni. Aiuto regia Simone Tabarrani. Al videoclip hanno partecipato: Emanuela Pizzolla, Francesca Pizzolla e Zoe Tabarrani.

Maria Pia Pizzolla

Nata a Foggia, da vent’anni vive a Camaiore (provincia di Firenze) dove è insegnante di canto.

La sua carriera prende il volo nel 2001, dapprima come corista per Zarfati, poi entra nella scuola di “Saranno Famosi” (divenuto poi “Amici”). Vi rimane tutto l’anno uscendo solamente a due puntate dalla finale.

Nell’estate del 2002 partecipa al “Tim Tour” per promuovere il disco – che raggiungerà le 500mila copie vendute – con tutti i ragazzi di “Saranno Famosi”.

Nel frattempo, nel settembre dello stesso anno, partecipa insieme ai SuperZoo al programma televisivo “Destinazione Sanremo” su Rai 2 condotto da Pippo Baudo e Claudio Cecchetto risultando tra i vincitori che andranno a partecipare, l’anno successivo, alla sezione Giovani di Sanremo.

L’album “Altri Tipi di Storie”, contiene il singolo portato a Sanremo “Tre Fragole”, che ha venduto 15mila copie.

Nel 2003, è ospite in svariati programmi quali: Le Iene e Maurizio Costanzo Show. Mentre è ospite fissa nel programma televisivo “Buona Domenica”.

Nel 2020 intraprende la carriera da solista.