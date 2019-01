Moda in passerella fa tappa a Novoli, il 26 gennaio il terzo appuntamento dell’evento

Continua a riscuotere grande successo “Moda in Passerella”, giunto alla sua quarta stagione. Il secondo appuntamento, svoltosi a Tricase, ha confermato quanto di buono visto nella prima grande tappa di Sanarica.

L’evento toccherà molte città salentine con numerosi ospiti. Il terzo incontro, si svolgerò presso la pizzeria, friggitoria e birreria “Paradiso” di Novoli.

Le sfilate di moda saranno intervallate da numerose esibizioni artistico/musicali. Nel corso di ogni serata, sarà presente una commissione – composta da grandi professionisti – pronta a valutare scrupolosamente ogni dettaglio.

“L’iniziativa non ha la finalità di mettere in risalto chi è dotato di un certo canone di bellezza, ma innanzitutto ha lo scopo di far divertire e poi, qualora ce ne fosse occasione, può fungere da vetrina”, ha affermato il patron dell’evento Luigi Mastria.

Ospite e componente fisso della commissione il tenore Simone Ciccarese che saprà certamente incantare ancora una volta il pubblico con la sua potentissima voce.

La sfilata prevede numerose tipologie di abbigliamento. Si passa dal casual all’elegante, dalle creazioni del patron, alla sfilata in abiti da mare.

Se la manifestazione è giunta alla quarta edizione un buon motivo ci sarà… e infatti, Luigi Mastra, ha creato una grande squadra. La regia è affidata Giuliano Serafino, mentre Dario, Migliaccio è il fotografo ufficiale.

Cosa dire di più? Non resta altro che attendere con trepidazione questo grande evento. L’appuntamento per il proseguo di questo straordinario percorso è fissato per la giornata di sabato 26 gennaio, a partire dalle ore 21:00, presso il ristorante “Paradiso” di Novoli.