Moda in Passerella supera la prova del nove. Anche il terzo appuntamento a Novoli è un grande successo

Ormai non fa più notizia. Quella che doveva essere la prova del 9, è stata brillantemente superata.

Il terzo appuntamento dell’evento “Moda in Passerella”, svoltosi a Novoli, ha ampliato ospiti, commissione e premi.

Lo show

Il programma della serata è sempre lo stesso, sfilata iniziale collettiva (con vestiario casual), presentazione dell’evento e della commissione così composta: Simone Ciccarese (tenore), Massimiliano Spedicato (produttore di videoclip per svariate case produttrici, direttore della fotografia con esperienze in Rai e Mediaset e ora responsabile della zona di Brindisi del team nazionale della redazione televisiva LA5 con il metodo P.A.S.S. Performer Arti Sceniche-canto-ballo-recitazione-), Tony Sarcinella (attore), Fabio Vario (attore), Sonia Frisenda (Coordinatrice Hotel Tiziano ed esperta balli carabici), Gregorio Piccinni (Personal Trainer), Mario Del Grande (Attore), Monica Levanto (attore), Antonio Margheriti (Chef), LucianoManieri (Cantante ed insegnante di canto), Enzo Battisti (Cantante)

Gli sponsor della serata sono stati: Euromania Tricase (che ha donato accessori di moda), Max Fotografica di Massimiliano Spedicato, Black & White (fotografo), Associazione tres en vogue (trucco e parrucco con il fotografo Emiliano).

In ultimo ha voluto ringraziare il suo staff composta da: Giuliano Serafino (regia) e Dario Migliaccio (fotografo)

I primi ospiti ad esibirsi: Francesco Lessonecon i pezzi: “Piccola Anima” (Ermal Meta ft Elisa) e Expectations (Lauren Jauregui). E Simone Ciccarese “Con te partirò” (Andrea Bocelli)

La sfilata è iniziata con l’uscita in abiti casual. Nel mentre, sono stati annunciati coloro che avrebbero coadiuvato Luigi nella presentazione della serata. I ragazzi scelti sono stati Francesco Antonazzo e Nicla Buccarella.

Terminata la prima sfilata, è stato il momento di Natalia Puglielliche ha cantato “Like I’m gonna lose you” (MeghanTrainor) e “I willpray” (Giorgia).

Dopo la potente voce di Natalia, è stato chiamato ad esibirsi Francesco Carrino. Il quale ha portato un suo inedito “Porto Selvaggio” dedicato alla sua terra

Nella prima pausa dopo la sfilata casual, il patron ha chiamato lo special guest della serata: Enzo Battistiche, durante le sue esibizioni, ha mandato il pubblico in visibilio.

La seconda uscita, è stata quella con gli abiti eleganti.

Nella seconda pausa è stato nuovamente tempo di esibizioni canore. La prima è stata Beatrice De Vitis con “Youdon’town me” (Jax Jones). Dopo la sua esibizione, intervistata, ha dichiarato di aver studiato anche come autodidatta dopo aver terminato gli studi presso l’accademia “DAMUS”. Successivamente si è esibita Fatima Rizzato con “Sarò libera” (Emma).

Terminate le due esibizioni, è stato chiesto dapprima il parere tecnico del Maestro Luciano Manieri. Giudizio che è stato ampiamente positivo. Antecedentemente al proseguo della serata, è stato chiesto un parere complessivo della serata anche a tutti i componenti della commissione. Che non hanno esitato a valorizzare il grande lavoro da parte di Luigi Mastria.

Sicché i preparativi per i vestiti creati dal patron, hanno portato via più tempo del previsto, c’è stato tempo per richiamare Natalia Puglielli e Simone Ciccarese. La prima ha deliziato con “Perfect” (Ed Sheeran) e “How does a moment last forever” (Celine Dion), il secondo, ha surriscaldato il pubblico con una plateale standing ovation sulle note di “Nessun dorma” (romanza tratta dall’opera “La Turandot” di Giacomo Puccini).

Poco prima dell’uscita dei modelli con le creazioni di Luigi Mastria, c’è stato spazio anche per il Maestro Luciano Manieri con una splendida reinterpretazione di “La notte” (Arisa), per Giuliano Serafino “Vedo nero” (Zucchero) e “Sofia” (Alvaro Soler) ed infine per Roberta Aiello “Non mi ami” (Giorgia) e “Lifeline” (Anastacia ft Kekko dei Modà) con Francesco Lessone.

Scusatosi per la prolungata attesa, Luigi ha chiamato i modelli per sfilare con le sue creazioni. Attesa che è stata ripagata dato il riscontro positivissimo ottenuto all’unanimità da parte della commissione.

Prima dell’ultima uscita in abiti da mare, Virginia Salsettie Debora Calì -accompagnate da Francesco Antonazzo al tamburello – sono riuscite a catturare le attenzioni del pubblico con una piacevolissima pizzica.

In chiusura, Luigi, ha divertito gli ospiti con una sigla di un noto cartone animato.

L’ultima uscita è stata quella in abiti da mare con grande gioia della commissione e del pubblico che ha potuto ammirare i corpi dei ragazzi e delle ragazze.

L’assegnazione dei riconoscimenti

Infine, è giunto il momento dell’assegnazione dei riconoscimenti:

Abbigliamento accessori moda e collane per tutti i partecipanti sono stati donati da Euromania Tricase Jenny Tronci creazioni artigianali all’uncinetto ha premiato Giulia Gemma, Andrea Calò, Daniele Greco con sue creazioni. A Luigi Mastria, ha donato il papillon che indossava durante la serata; Dario Migliacco shooting fotografico a: Adriana Valentini, Natalia Puglielli, Daniele Greco, Marilena Greco. Simone Ciccarese Simone e Antonio Margheriti hanno premiato Alessia Serafini per un servizio fotografico per la gioielleria Machia creazioni di Tricase e un ritratto a matita realizzato da un artista locale a Michelle Assettati.

Enzo Battisti ha premiato la cantante Roberta Aiello che lo dovrà accompagnare alla sua prossima intervista in Rai, Valentina D’Aversa sarà la prossima musa di Giovanni Palmisano in uno shooting, a Francesco Antonazzo è andata l’intervista per Leccenews24, a Gregorio Piccinni, Giulia Gemma, Andrea Calò, Michelle Assettati e Mirko Musio uno scatto fotografico per una delle prossime locandine di moda in passerella.

Luciano Manieri ha scelto Alessia Serafini come ragazza per la copertina del suo prossimo cd, Luigi Mastria e Giuliano Serafino hanno premiato Virginia Salsetti e Daniele Greco come coopresentatori per la prossima tappa. Massimiliano Spedicato: Alessia Serafini, Roberta Musio, Marilena Greco, Giorgia Caputo, Federica Bevilacqua, Beatrice De Vitis, Sarah Spedicato (spot Salento mi piace e spot Moda in passerella), Giulia Gemma servizio fotografico, spot Moda in passerella, Andrea Calò servizio fotografico e spot Salento mi piace Virginia Salsetti, Daniele Greco, Roberta Perrulli premio speciale per la realizzazione di un cortometraggio, Giuliano Donati spot Moda in passerella i signori Caputo del pubblico per uno scatto fotografico famigliare, Francesco Lessone, Nicla Buccarella, Francesco Antonazzo, Giorgia Caputo, Federica Bevilacqua, Beatrice De Vitis, Giulia Gemma, Andrea Calo’, Daniele Greco, Siria Conversano sono stati selezionati dall’accademia “Eleonora Duse” di Tony Sarcinella e Mario Lucarelli per una lezione gratuita di recitazione. A premiare Mario Lucarelli, Tony Sarcinella, Fabio Vario, Sonia Frisenda.