‘My place’, è il posto del cuore il nuovo singolo di Francesco Mancarella

È appena uscito per l’etichetta discografica Arca del Blues ‘My Place‘, l’ultimo singolo di Francesco Mancarella, il giovane e talentuoso musicista salentino. Pianista e compositore, Mancarella ha trovato l’ispirazione a Latina, nel giardino del collega Francesco Taskayali.

È un inno a quell’ angolo nascosto in cui ci sentiamo pienamente in noi. Già, ognuno di noi ha un posto del cuore, quel posto in cui ci sembra di essere a casa, al sicuro da tutti e tutto.

La foto di copertina del resto è scattata nel mare del Salento, durante l’ultima luna piena, quel Salento che è sempre nel cuore e che si manifesta con l’energia delle mani che si muovono sulla tastiera.

‘My Place‘ è una composizione introspettiva, lenta, un leitmotiv che ci aiuta a chiudere gli occhi quando ne abbiamo bisogno. È come se fosse una carezza che consacra un amore.

“È un brano inaspettato, come lo è la sua pubblicazione. Non ci sono ‘ritocchi’, lo potete ascoltare così come l’ho suonato per la prima volta, con i rumori ambientali che fanno da cornice. Il canto degli uccelli è reale e contestualizza la registrazione. Non ho cercato questo brano, è lui che ha cercato me”, dice Francesco Mancarella a Leccenews24.it.