Lele Spedicato è diventato papà. Clio annuncia la nascita di Ianko, primo maschietto in casa Negramaro

«Benvenuto Ianko Spedicato, finalmente sei arrivato. Primo maschietto in casa Negramaro». Con queste parole l’attrice Clio Evans ha annunciato sui social la nascita del primo figlio. Insieme al messaggio, anche una foto delle mani che si sfiorano. Di tutte e tre.

Tenero lo scatto, in cui la minuscola mano del piccolo stringe quella di papà, ricoverato in un centro di riabilitazione a Roma, dove sta recuperando le forze dopo l’emorragia cerebrale che lo ha costretto ad un lungo ricovero nel reparto di rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce.

Il peggio sembra davvero essere passato. Dopo il timore per le condizioni di salute del chitarrista della band salentina, arrivato in condizioni disperate in Ospedale, Lele può abbracciare suo figlio che gli darà sicuramente la forza di tornare alla vita, più forte di prima.

È la seconda visita della cicogna in pochi giorni. Dopo il fiocco rosa che ha dato il benvenuto alla piccola Stella, la primogenita di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia, è arrivato il momento del fiocco azzurro. “Abbiamo fatto il triplo salto vitale” si legge sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo.

Una bellissima notizia per Lele che più volte avrebbe espresso il desiderio di tornare a suonare con la sua chitarra, per l’attrice che solo pochi giorni fa aveva condiviso la foto di una cicatrice in testa per dare coraggio a tutte quelle persone che stanno combattendo una battaglia, ma anche per i fan che con il fiato sospeso hanno fatto il tifo per la famiglia dei Negramaro, ora più grande.