Negramaro, tutto pronto per il tour nei palazzetti. Ci sarà anche Lele Spedicato

Manca davvero poco al tour che porterà i Negramaro in giro per i palazzetti d’Italia e sul palco ci sarà anche Lele Spedicato, il chitarrista che è riuscito a superare l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito mentre si trovava nella sua abitazione salentina con la moglie Clio. Lo ha confermato la band in un post sui social per zittire i rumor, sempre più insistenti, di chi credeva che le condizioni di salute del musicista non gli avrebbero permesso di affrontare la tournée.

Del resto, il gruppo aveva deciso di rimandare i live in primavera, proprio per permettere all’artista di riprendersi del tutto. E lui aveva lasciato il reparto di rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per un centro di riabilitazione a Roma, dove avrebbe continuato la sua battaglia. La strada non è stata semplice, ma Lele ce l’ha fatta e il 14 Febbrario, a Rimini, ci sarà anche lui.

Poeticamente, come sono soliti fare, i Negramaro hanno confermato la “squadra”. “Come un cielo all’imbrunire, torneranno l’energia di quel palco e la vostra adrenalina… per volare insieme!” si legge nel post.

Il 21 gennaio, un altro scatto. Una foto in bianco e nero che ritrae Giuliano Sangiorgi, Emanuele “Lele” Spedicato, Andrea “Andro” Mariano, Ermanno Carlà, Andrea De Rocco e Danilo Tasco mentre si rilassano in salotto. Il messaggio è chiaro: “Non lasciatevi ingannare dalla foto, stiamo lavorando per voi sul serio… #NegramaroIndoor2019 siamo prontissimi!”.

Il peggio, insomma, sembra davvero essere passato. Dopo la nascita di Stella, la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia e Ianco, il primogenito di casa Spedicato i Negramaro sono pronti a tornare, più forti di prima.