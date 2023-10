“Niente”, uscito il primo singolo del cantante pugliese Mabrie

Si intitola “Niente” ed è il primo singolo del cantante pugliese Mabrie. Il disco è gia disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Classe 2004, Gabriele Mandriota in arte Mabrie, ha visto nascere il suo rapporto con la musica da piccolissimo, ascoltando le canzoni di Mina, Battisti e Domenico Modugno.

La passione per il canto scoppia in quarta elementare quando, quasi per gioco, decide di iscriversi a un concorso canoro ed è in questa arte che trova un rifugio, un posto sicuro, nel quale può ripararsi quando i compagni lo prendono in giro. La passione prosegue anche durante la scuola media, tanto da iscriversi nella sezione musicale dell’istituto dove studia strumenti come tromba, chitarra e pianoforte.

Ma è proprio nel periodo più buio, che Gabriele trova la forza di riprendere a cantare. Nel gennaio del 2021 conosce la Scuola di Canto delle sorelle Serena e Sarah Quarta, “Raise Your Voice” di Lecce, che riaccendono in lui la passione più grande.

Viene notato dal produttore discografico Matteo Tateo durante una masterclass dal quale ne esce vincitore, aggiudicandosi la possibilità di incidere il suo primo singolo dal titolo “Niente” prodotto dall’etichetta “Il suono del successo”.

“Qui ritrovo un periodo molto duro della mia vita, la scomparsa di mia nonna, specialmente nella frase che recita ‘Intorno resta il niente, soffrirò come sempre’. Gli autori sono stati in grado, nonostante non mi conoscessero, di capirmi a pieno e cucirmi addosso un brano assolutamente perfetto, per la mia anima per la mia musica”, ha affermato.