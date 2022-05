“Clock”, “Moment” e “Roses”, i nuovi singoli del DJ/Producer T.N.Y

Tre. Sono tre i singoli del Dj/producer T.N.Y che con il loro sound accattivante e innovativo emozionano e toccano l’anima dell’ascoltatore, facendogli fare un viaggio dentro se stesso. “Clock”, “Moment” e “Roses”, questi i titoli dei brani in cui si fondono suoni vintage e nuove tecnologie. Una nuova ‘sfida’ per Tony Colangelo che è riuscito a farsi strada nel mondo della musica producendo e mixando alcuni dei più grandi successi dagli anni 2000 ad oggi e suonando nei club di tutto il monto, volando dall’ Europa, agli U.S.A. passando per Dubai.

Oltre ad essere tra i maggior esponenti su etichette leggendarie come Armada Music, Universal Music, Ministry Of Sound, Sony Music ha composto per celebrità italiane come Tiziano Ferro, J-AX, DJ JAD (Articolo 31), Wlady e tanti altri artisti, collezionando svariati riconoscimenti.

Il suo background musicale spazia dal soul alla house music, dalle origini alla modernità, e i suoi spettacoli sono un mix di energia che naviga attraverso vari generi, dando vita ad un viaggio musicale sempre emozionante e mai scontato.

T.N.Y. è pronto a toccare con il suo nuovo tour tutte le mete turistiche più importanti d’Italia: nei prossimi mesi sarà anche nel Salento e sicuramente non mancherà la tappa gallipolina.

Potete ascoltare i nuovi singoli su Spotify cliccando qui.