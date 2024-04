“Dimenticare un uomo”, il nuovo singolo di Marco Ancona

Dopo il primo LP solista, “Quando resta solo il nome” (uscito per NOS/Believe lo scorso novembre), Marco Ancona torna con un nuovo singolo dal 5 aprile. Si tratta di Dimenticare un uomo, un pezzo potente e ruvido, ma allo stesso tempo introspettivo ed evocativo, che trasuda pathos e gocciola sangue e lacrime, come quelle che colano impietose e ciniche dalle rose bianche del suo suggestivo videoclip ufficiale.

Il nuovo singolo di Ancona parla di violenza sulle donne, ma lo fa in una maniera mai esplicita e retorica, all’interno di una power-ballad malinconica, ma al tempo stesso titanica, in cui chitarre e pianoforte si susseguono solenni a sottolineare un testo ispiratissimo e maturo (“Dimenticare un uomo/ quando non è un uomo vero/ e annienta il tuo orgoglio/ che non senti più”, recita impietoso il ritornello).

Dimenticare un uomo sarà in versione digital-45 (con una bellissima e inaspettata b-side, l’inedito strumentale “12”) e va ad affiancare i singoli precedenti dell’autore in una sorta di narrazione molto vicina a quello che potrebbe essere pensato come un concept album sulle contraddizioni del nostro tempo, sulle sue solitudini, sui suoi conflitti irrisolti.

Su Spotify e su tutte le piattaforme digitali il 5 aprile per NOS Records/Believe Music Distribution, accompagnato anche questa volta da uno splendido videoclip ufficiale firmato da Piernicola Mele (e interpretato dall’espressivo volto di Chiara Piliego), che con un fulgido bianco e nero, tra natura morta minimalista e atmosfere dark, rende perfettamente l’atmosfera cupa ma infinitamente umana delle liriche, della musica e degli arrangiamenti di questo nuovo singolo di Marco Ancona.