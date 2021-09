“Ora ti canto il mare”, arriva il nuovo e attesissimo singolo dei Negramaro

“Ora ti canto il mare” è il nuovo singolo dei Negramaro che va ad arricchire “Contatto”, l’ultimo album della band salentina anticipato dalle hit “Contatto” e “La cura del tempo”.

Scritto da Giuliano Sangiorgi e composto insieme ad Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3, il brano, in uscita il 10 settembre, è uno dei primi in Italia disponibili anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

Questo nuovo singolo arriva dopo gli indizi distribuiti nel tempo sui social. La band di Sangiorgi, infatti, ha fatto “pulizia” su Instagram nascondendo tutti i post e lasciando a disposizione, in esclusiva per i fan, solamente due clip. Il secondo video pubblicato conteneva una data: 6 settembre 2021, in cui appunto, hanno annunciato “Ora Ti Canto Il Mare”.

Nell’annuncio la band mostra, inoltre, la copertina del singolo, un’immagine in cui il gruppo si trova su una spiaggia rocciosa ed il mare sullo sfondo. È quest’ultimo, infatti, il vero protagonista dei due video pubblicati: il primo con una ripresa sott’acqua, il secondo con un panorama al tramonto dove si sente il suono naturale e inconfondibile dell’acqua.

Il nuovo tour previsto per il 2022

Nel mese di luglio, intanto, i Negramaro avevano annunciato lo slittamento del tour indoor al 2022, data la situazione ancora delicata della pandemia da Covid-19 e la campagna vaccinale in piena attività. L’inizio dunque, sarebbe previsto per i mesi di marzo e aprile 2022, quando si recupereranno le date inizialmente programmate ad ottobre e novembre.

Un’anteprima live è comunque prevista per il 17 settembre 2021 all’Arena di Verona, per il Festival musicale “Heroes”, volto al sostegno delle diversità e delle minoranze di genere, nel quale la band presenterà brevemente il progetto del prossimo anno.

“Siamo ormai molto vicini al ritorno alla normalità, scrivono nel loro comunicato stampa ufficiale, l’efficacia della campagna di vaccinazione e le decisioni prese da paesi a noi molto vicini, ci danno la sicurezza che tutto sta ripartendo. Abbiamo bisogno ancora di poco tempo per poter assicurare la riapertura dei palazzetti in piena capienza e garantire, come sempre, uno spettacolo all’altezza delle vostre aspettative.”

Queste le nuove date del tour nei palazzetti

10 marzo RDS Stadium – Rimini

12 marzo Pala Alpitour – Torino

16 marzo Palazzo dello Sport – Roma

17 marzo Palazzo dello Sport – Roma

22 marzo PalaBarton – Perugia

23 marzo PalaPrometeo – Ancona

25 marzo Unipol Arena – Bologna

28 marzo Grana Padano Arena – Mantova

1 aprile Mediolanum Forum Assago – Milano

2 aprile Mediolanum Forum Assago – Milano

9 aprile Nelson Mandela Forum – Firenze

12 aprile Palapartenope – Napoli

16 aprile Palasele – Eboli

18 aprile Palacalafiore – Reggio Calabria

20 aprile Palaflorio – Bari

21 aprile Palaflorio – Bari

27 aprile Zoppas Arena – Conegliano

30 aprile Kioene Arena – Padova