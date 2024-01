“Tutto quel che do è tutto quel che ho”, il ricordo di Davide Tomaselli in una raccolta

Sincera emozione, quella di Amerigo Verardi, nella lettera di presentazione di “Tutto quel che do è tutto quel che ho”, primo volume della raccolta postuma, dedicata alla memoria di Davide Tomaselli, talentuoso artista brindisino prematuramente scomparso.

“Le ragioni che hanno spinto noi della NOS Records (e me in particolare che ne curo la direzione artistica) ad occuparci di Davide Tomaselli e della sua musica”, scrive, “hanno sede esclusivamente in luoghi della mente, del cuore e dell’anima. La mente mi ha sempre tradotto il talento musicale di Davide come un dono venuto da lontano, una capacità compositiva del tutto innata e assolutamente non comune. Il cuore, per canzoni appena scritte e registrate, come “La neve che cadrà”, “Valzerino”, “Dimenticare Silvia” e tante altre che sono presenti in questa raccolta.

L’anima è e sarà sempre il luogo dove tutte le persone che vogliono bene a Davide e che ne amano la musica, continueranno a far scorrere l’essenza della sua poetica di vita immersa nel fiume di musica e di parole che ci ha lasciato in eredità.”

L’opera monografica dedicata alla sua memoria, inoltre, titola proprio con una frase emblematica dello stesso artista: “Tutto quel che do è tutto quel che ho”, e ben definisce la sensibilità, la fragilità, la consapevolezza e nello stesso tempo l’indole fortemente artistica del cantautore di Francavilla Fontana. Grazie al sostegno e all’impegno diretto della famiglia ed in particolare del fratello Alessandro (altro limpido talento musicale che ha dato vita a due bellissimi album), sarà disponibile dal 23 gennaio, con NOS Records e su piattaforma digitale Believe.

L’album

Il primo dei due volumi dell’opera antologica “Tutto quel che do è tutto quel che ho”, viene alla luce grazie all’amore e all’impegno di Anna Maria Milone, di Mario, Alessandro e Gabriele Tomaselli, della NOS Records, di Nanni Surace e di Giuseppe Gioia.

In questo primo volume è offerta la musica scritta e registrata da Davide Tomaselli fra il 2004 e il 2018, prima che venisse prematuramente a mancare all’affetto dei suoi cari e delle tante persone con cui ha condiviso in vita amore, amicizia e musica.

Nel secondo volume, che è di prossima pubblicazione e che farà un salto a ritroso nel percorso artistico di Davide, saranno contenute tutte le canzoni da lui scritte e registrate fra il 1998 e il 2003.