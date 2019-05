Dopo il successo ad “Amici” Matteo Cazzato pubblica “Respira” il primo singolo del 2019

Ad un anno dalla partecipazione al talent di Canale 5 “Amici”, Matteo Cazzato pubblica il suo primo singolo del 2019 e s’inserisce all’interno delle novità primaverili più importanti nella musica italiana. Il disco lascia presagire grandi ed importanti novità per il suo futuro.“Respira” è uscito il 18 Aprile ed è possibile scaricare il brano su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è editato da “Umberto Iervolino Edizioni Musicali” ed è prodotto e distribuito dall’etichetta discografica “L’Arca del Blues” che ha seguito l’intera produzione artistica collaborando con diverse professionalità che hanno da subito sostenuto il progetto discografico: Davide Sartore (autore), Diego Ceccon (autore ed arrangiatore).

“Respira! È la prima cosa che si dice allo specchio mentre si riprende fiato dopo un’altalena di emozioni. E a quel punto bisogna raccogliere le idee e fare il punto della situazione. Dentro ‘Respira’ c’è tutto: la fotografia di un momento, la voglia di stare bene e ripartire rimanendo però sempre fedele a sé stessi. In fondo, che male c’è nel pretendere di essere felici?”.

“Respira tour” 2019 prenderà il via a giugno e vedrà Matteo impegnato in un grande tour nazionale nel quale alternerà alla propria musica i brani che lo hanno portato all’ascesa nel programma di Canale 5. Non resta quindi che seguire le sue pagine social per non perdere neanche una data del suo tour.

Per maggiori dettagli; www.arcadelblues.it; www.luciesuonimanagement.it.