“Stasera che sera”, a Veglie vanno in scena i giovani talenti salentini

Conto alla rovescia per la serata di martedì 5 luglio, quando, alle 19.30 in Piazza Umberto I a Veglie, andrà in scena l’evento “Stasera… che sera!”, una serata-concerto Pop-sinfonico, per colorare la calda estate vegliese.

A presentare la kermesse il giornalista Bruno Conte insieme a Sharon Ritucci. “Stasera…che sera!” nasce dalla voglia di mettere in risalto le voci dei diversi talenti locali.

A esibirsi infatti saranno proprio gli allievi dell’Accademia di Canto “Direzione Musica”. Gli arrangiamenti sono stati curati dal Maestro Adriano Patera che in quest’occasione riveste il ruolo di direttore d’orchestra oltre ad essere il promotore dell’evento e preparatore vocale dei ragazzi.

Ospite d’onore e madrina della serata sarà Silvia Mezzanotte, vincitrice di alcuni festival di Sanremo insieme ai “Matia Bazar“.

Ma non solo, a salire sul palco anche: Alaska, Antonietta Calò, il dott. Giovanni Bruno e l’avv. Nadia Martina. E ancora, tra gli ospiti: il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Maria Cristina Rizzo.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.