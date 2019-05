La grande realtà “Village Music Academy” fa tappa in Salento, un nuovo grande evento firmato Luigi Mastria

Sabato 27 Aprile presso l’Hotel Callistoss di Tricase, si sono svolte le audizioni per accedere all’Accademia Nazionale dello Spettacolo di Caserta. A esaminare gli artisti una super giuria composta dall’Avvocato esperto in diritto d’autore, nonché presidente del V.M.A. Concetta Petti; il noto autore discografico di Mina, socio e direttore artistico del V.M.A. Vincenzo Capasso e Matteo Tateo Producer ed in SIAE in qualità di editore musicale e socio con la Papa Music&Redland Music. In regia – come in ogni appuntamento di Luigi Mastria – Giuliano Serafino.

L’evento ha preso il via con il Maestro Capasso che si è concesso at utti i presenti dando importantissimi consigli facendo veder loro la maniera più appropriata nel presentarsi dinanzi ad una giuria. Ha inoltre svolto alcune lezioni di presenza e catarsi scenica. Prima dell’inizio delle audizioni ha incoraggiato gli artisti rassicurandoli che non è mai troppo tardi per mostrare la propria arte.

Le audizioni, quindi, hanno preso ufficialmente il via con ballerini, cantanti, musicisti e attori.

Dopo una decina di concorrenti Leila Otmani – allieva del “Village Music Academy” – ha presentato il suo inedito intitolato “Non ha senso” (singolo è dedicato alla sua migliore amica Noemi Durini)

Altra ospite dell’evento ed ex allieva dell’accademia Alessandra Morena in arte “Mor Ale” che ha interpretato “Gli uomini non cambiano”.

Riprese le audizioni, per ogni esibizione, la giuria di esperti ha dato preziosi consigli per arricchire il background degli artisti in gara.

Infine, è stato presentato, con un videoclip, un evento di grande importanza dal titolo “Meeting internazionale dello spettacolo” che si terrà a Scalea nei giorni 6/7/8/9 Giugno in cui ad affiancare nomi del calibro di Concetta Petti, Capasso Vincenzo e Matteo Tateo, ci saranno personalità della tv dall’elevata caratura, tra cui :Charlie Rapino – noto talent scout, musicista, produttore discografico e dal 2009 coach nel talent show “Amici di Maria De Filippi”; Carlo Gallo – Manager Producer radio TV; Fabrizio Berlincioni – Autore Mediaset; Nicola Auletta – Docente V.M.A.; Alessandra Alemanno – Vocal Coach; Giancarlo Aleandri – Direttore di palco Rai e Mediaset; Giuseppe Colella – Autore TV; Micaela – Vocal Coach; Fabio Rinaldi – A&R Sugar ; Luigi Pignalosa – Arrangiatore; Rino Villani – Vocal Coach; Mariano D’Angelo – Autore tv; Angelo Fasciana –ceo Kroma Production; Enrico Romano –Discografico; Flavio Maione – Giornalista e tanti altri.

Per informazioni ci si può rivolgere a Luigi Mastria (talent scout e area management) al numero telefonico: 342.9529501. Sarà lui a curare i contatti con la referente per la Puglia, Luana Esposito.