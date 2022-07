Uscito “Terra”, l’album d’esordio del rapper salentino Ade

Annunciato con il video live session del brano “Non Vorrei” feat. Steppo, è uscito nei giorni scorsi “Terra” il disco d’esordio del rapper salentino Ade, nome d’arte di Alex Chiriatti, promosso da Molly Arts Live e realizzato nella programmazione Puglia Sounds Record 2022, operazione finanziata a valere sul “Poc Puglia 2007 – 2013 – azione “sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”.

L’album, distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First e prodotto tra gli studi del producer Steppo e del collettivo Mufu, è l’allegoria di un “dio”, per l’appunto Ade, che, dopo aver attraversato “l’Eden”, riferimento al precedente Ep del rapper uscito nel 2021, scende in terra, prendendo coscienza della sua natura divisa tra il divino e l’umano. Attraverso questo viaggio, tra le sofferenze e imperfezioni umane, “Ade” comprende che l’uomo non ha “una natura”, ma determinerebbe la propria azione a seconda delle circostanze, delle abitudini e dei costumi costruiti collettivamente. Un mondo imperfetto, non più trascendente, fa da scenario all’intero disco.

Il videoclip di Non Vorrei, con la regia di Giorgio Gabe, le chitarre di Alex Adilardi, il basso di Emanuele Naima, le batterie di Giorgio Alfarano, è disponibile su YouTube dal 30 giugno, è il singolo con il quale il rapper ha annunciato il disco e racchiude il concept del disco che unisce sia il senso di appartenenza al territorio salentino, sia il proseguimento del primo Ep “Eden”. Il suo viaggio artistico, è partito dall’alto, dal paradiso Eden ed ora approda con la sua nuova musica nel purgatorio, in quella fase di mezzo che è la “Terra”, luogo in cui l’uomo chiede perdono per i propri peccati, luogo in cui l’uomo è causa dei suoi stessi mali ma chiede al Cielo l’assoluzione.