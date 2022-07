Speravamo de morì prima. Quando la fine del matrimonio tra Totti e Ilary offusca anche la crisi di governo

Se i social sono lo specchio della realtà l’Italia in queste ore si dimostra un Paese combattuto tra la fine del matrimonio del pupone della Roma Francesco Totti e Ilary Blasi e la crisi di governo aperta dal leader dei cinque stelle Giuseppe Conte che si è materializzata con la salita al Colle, da Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi.

Anzi non c’è partita, restando in tema calcistico. Totti e Ilary, si sono lasciati veramente, si separano. La fine dell’amore di una delle coppie più belle tiene banco in tutte le conversazioni in cui si mescola politica e gossip al punto che Osho fa dire al Presidente della Repubblica queste parole: “Aprire una crisi coniugale in questo momento è da irresponsabili”

Forse solo la fine del matrimonio tra Albano e Romina Power ha raccolto, all’epoca, più interesse. Belli, bravi, famosi, ricchi e soprattutto innamorati. Francesco e Ilary le avevano tutte per incarnare il sogno d’amore nazional popolare, ma anche per loro è arrivata la fine. Era cominciato tutto il 17 maggio 2001, quando il giovanissimo capitano della Roma dopo aver segnato un goal memorabile in un derby contro i cugini della Lazio aveva alzato la maglietta giallorossa per rivolgere agli occhi della tribuna una scritta di cui ancora poco si sapeva: 6 unica! Bastarono poche inquadrature per scrutare tra i vip, una emozionatissima Ilary che, quasi vergognandosi, si copriva il volto con le mani per quella dedica così speciale da parte di chi era stato incoronato dai tifosi come l’ottavo re di Roma.

20 anni dopo, tre figli dopo, tanta felicità dopo arriva il triste game over sui cui già tanto si era mormorato. Gli italiani non hanno perso tempo e si sono buttati a capofitto sulla fine di questa love story. Attira di più della guerra tra Russia e Ucraina, del rischio della crisi di governo, dell’aumento dei contagi del Covid, della siccità e del rincaro dei prezzi.

L’unico a contendere alla coppia lo scettro della popolarità, anche se in un momento difficile è Amadeus, poiché al mondo dei social non è sfuggito l’annuncio della scelta di Gianni Morandi come co-conduttore del Festival di Sanremo che terrà banco nei prossimi giorni.

Se Putin non taglierà le forniture di gas e se l’elettricità non sarà razionata avremo di che parlare quest’inverno!