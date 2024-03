“Tu es formidable”., uscito il nuovo singolo della band salentina “Valentina e il Trio d’Eau”

È uscito nella giornata di ieri, venerdì 8 marzo il nuovo singolo della band salentina “Valentina e il Trio d’Eau” dal titolo “Tu es formidable”.

Il brano, ispirato e commovente, esalta l’intensità dell’incontro, la delicata percezione del legame madre – figlio, il coraggio di vivere e condividere il tempo senza egoismo, il viaggio più bello. Ospite d’eccezione al contrabbasso il Ferruccio Spinetti musicista storico degli Avion Travel e Musica Nuda.

Nato nel 2008, il gruppo è composto da Valentina Negro alla voce, Salvatore D’Alba al pianoforte, Giuseppe Spedicato al basso e Ovidio Venturoso alle percussioni. Inizialmente si è concentrato nel riarrangiamento di noti pezzi della discografia italiana in chiave acustica. Frutto di questo lavoro è stata la pubblicazione del primo album “Rivestiti”, all’interno del quale il gruppo ha dato una nuova veste ad apprezzati brani dagli anni ’50, ai ’70.

Nel 2014 viene pubblicato il singolo “Carillon d’amour“, una fiaba, una sorta di visione onirica e una giostra romantica che accende passioni, dove il ritmo incalza avvolto da un sapore dolce.

In seguito, muovendosi sempre nell’ambito acustico, nel 2015 è arrivato il secondo album, con il quale “Valentina e il Trio d’eau” ha lavorato su dieci inediti, caratterizzati da melodie e ritmi dalle diverse influenze sonore ma racchiuse in un’unica naturale armonia.

L’ omonimo album, con sonorità delicate, intrise di atmosfere teatrali, parigine della bell’époque e descrittive di personaggi circensi offre brani come “Tirare a sorte” “Funambolo” e “Com’è profondo il mar”

In seguito vedranno la luce i singoli: “Come luna” ; “La dame dudésert” e , il neonato “Tu es formidable”, che è un’ulteriore conferma di come l’intero progetto musicale si caratterizzi per una forte personalità e per l’ originalità degli intrecci sonori delle composizioni.