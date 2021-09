Tutte le volte, online il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

«Tutte le volte». È questo il titolo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso che anticipa l’album “Tutto accade”, atteso per il 22 ottobre. Il video del brano – scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti – è online su YouTube da poche ore, ma ha già collezionato migliaia di visualizzazioni. Non sarà difficile per la cantante salentina ripetere il successo di “Piuma” e “Sorriso Grande”.

«Tutte le volte che mi sono aspettata qualcosa da qualcuno. Tutte le volte che mi sono sentita persa. Tutte le volte che mi sono affidata agli altri e non a me stessa. A tutte quelle volte dico grazie, perché oggi mi sono innamorata di me, della mia luce, della mia forza e coraggio, della mia energia…E adesso ‘giro per strada da sola’ ed è meraviglioso gente. Amatevi tanto… Tutte le volte» si legge in un post pubblicato sui social.

C’è un’altra data da segnare in rosso sul calendario. Quella del 13 luglio, quando è in programma “Tutto accade a San Siro”, il concerto numero 200 nella carriera dell’artista, partita dal talent show Amici di Maria De Filippi e costellata di successi: 47 dischi di Platino, oltre 2 milioni e 600 mila copie vendute, 8 tour in 12 anni di carriera con 199 date in tutta Italia. Un live che ha il sapore di una grande festa, uno spettacolo imperdibile per tutta la “big family”.