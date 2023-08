Santa Marina, a Muro Leccese il gioiello bizantino incastonato nel tempo

Nel Salento, a Muro Leccese, si trova una delle chiese cristiane più antiche del sud Italia, la cappella bizantina di Santa Marina, uno scrigno di tesori

Santa Marina non è una cripta e non è un ipogeo come molte chiese paleocristiane, ma è una cappella con una facciata svettante che si trova in uno dei paesi più ricchi di storia di tutto il Salento, Muro Leccese.

Qualche giorno fa abbiamo parlato della piazza di Muro, oggi invece parliamo di questa antichissima chiesetta, risalente al nono secolo dell’era cristiana, cioè a più di mille e cento anni fa.

Voltata a botte, la cappella custodisce ancora oggi un ciclo pittorico di affreschi giunti fino a noi grazie ad un sapiente e accurato lavoro di restauro.

Tra i dipinti più importanti si ricordano quelli relativi alla vita di San Nicola di Myra, la cui devozione travalica i confini di qualsiasi territorio.

Santa Marina è da considerarsi uno dei massimi esempi di arte religiosa bizantina di cui l’arcidiocesi di Otranto è particolarmente ricca, proprio perché la città dei martiri fu il crocevia dei traffici culturali con l’Oriente e con la bella Costantinopoli.

Chi non ha visto ancora Santa Marina ci vada subito, perché è una di quelle ricchezze storico-architettoniche che valgono il viaggio, come si suol dire.