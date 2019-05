Amministrative 2019. A Carpignano Salentino il nuovo sindaco è Mario Bruno Caputo

Il remake della sfida che nelle scorse amministrative, a Carpignano Salentino, aveva visto i due candidati separati da soli 16 voti, in questa tornata ha assegnato il comune a Mario Bruno Caputo che ha battuto lo sfidante con 26 voti di scarto. Libertà e democrazia, la lista capitanata dal neocittadino, ha conquistato 1307 voti, il 50,50%. Insegue, ma non lo supera Fiorillo a capo di Progetto democratico. Per lui e per la sua squadra 1281 preferenze, il 49,50%. A votare, nel comune, il 73,25% degli aventi diritto, 2659 votanti, schede nulle 24, schede bianche 47.

A contendersi la poltrona in municipio erano, infatti, ancora Paolo Fiorillo e Mario Bruno Caputo. Il sindaco uscente Fiorillo, 43enne commercialista, si era presentato al vertice della lista “Progetto democratico – democrazia, solidarietà, progresso”, schieramento di centrosinistra rinnovato per un terzo rispetto alla tornata del 2014.

A sfidarlo era il capogruppo d’opposizione Mario Bruno Caputo, avvocato 47enne, che ha tentato il riscatto con la composita lista “Libertà e democrazia”, anch’essa parzialmente rinnovata rispetto alle scorse elezioni.

In questa tornata elettorale le urne hanno premiato, dunque, proprio Mario Bruno Caputo che da oggi guiderà il Comune di Carpignano.