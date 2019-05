Amministrative 2019. A Lequile la corsa a due è vinta da Vincenzo Carlà

A Lequile la sfida a due per la poltrona municipale è stata vinta da Vincenzo Carlà. Alle ore 23 di ieri sera, l’affluenza era del 77,27%. E la corsa per la fascia tricolore non viene vinta dal funzionario del Comune di Lequile.

Nella sezione 1 vince Carlà con 431 contro i 271 voti di Vito Zilli. Nella sezione 2, poi, in testa ancora Carlà con 474 voti, contro i 337 voti di Zilli.

Dopo la mancata conferma del sindaco uscente Antonio Caiaffa, già primo cittadino a cavallo della fine degli anni ’90 e inizi‘2000, candidati alla successione erano Vincenzo Carlà e Vito Zilli. Carlà, sostenuto dalla lista civica “La Svolta”, in campagna elettorale ha dispensato impegni al cambiamento e all’innovazione confermati dal motto “Abbiamo tanti progetti in Comune”.

Ai nastri di partenza c’era anche Vito Zilli, laureato in economia e funzionario del Comune di Lequile ormai in aspettativa. Appassionato di politica, aveva scelto di abbandonare la scrivania per mettersi al servizio della gente e al fianco dei suoi candidati ponendosi al vertice della lista “Lequile Insieme”.