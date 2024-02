Amministrative 2024, a Minervino prove tecniche di dialogo…

La stagione elettorale che dovrà portare alla scelta del successore del sindaco Ettore Caroppo, ex presidente ANCI Puglia, entra nel vivo.

Nei giorni scorsi anche il consigliere comunale Fredy Cursano ha comunicato la volontà di candidarsi alla carica di sindaco portando di fatto a due le possibili liste in campo il prossimo mese di giugno.

Nel frattempo sembrerebbero in corso, da parte del gruppo facente capo ad Ettore Caroppo, consultazioni ed incontri per decidere un proprio eventuale candidato qualora Caroppo dovesse dichiarare la sua ferma indisponibilità a proseguire nell’avventura politica – amministrativa a Minervino, al momento ancora possibile.

Nei giorni scorsi quest’ultimo con una nota inviata alla portavoce del gruppo di Cursano avrebbe comunicato la sua disponibilità ad un incontro per valutare la possibilità di appoggiare la candidatura a sindaco dello stesso Cursano.

Si tratta di vere e proprie prove di dialogo, o di un tentativo che al momento però non ha trovato riscontro positivo, perché pare che nelle ultime ore sia giunta comunicazione (da parte del gruppo che sostiene la candidatura di Cursano) che l’incontro proposto non ci sarà, a motivo dell’assenza delle necessarie condizioni per immaginare un progetto comune.

Il solo circolare della notizia di una volontà conciliante da parte del gruppo del sindaco uscente, da intendersi più come una possibilità, ha generato subito qualche sussulto sia all’interno dell’attuale maggioranza, sia esternamente.

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi, sul punto, decisivi.