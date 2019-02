Amministrative 2019, parla il Mpl: “C’è distacco tra partiti e mondo reale. Necessario dialogo con i cittadini”

“Ancora una volta la miopia e la supponenza dei partiti dimostra distacco dal mondo reale e dai cittadini, collocando al primo posto le strategie di collocazione. Finita la seconda repubblica, quella dei posti già collocati, dei nominati, delle persone che hanno malridotto l’Italia, la musica cambia, si rinnova, il cambiamento è tra i giovani, sempre più disoccupati, sempre più disorientati. Basta disfatte, basta incoerenze. L’unica cosa che conta è mettersi al lavoro per creare lavoro, economia, per eliminare le disuguaglianze, con progetti capaci di dare una risposta territoriale di accoglienza”, con queste parole il Movimento Popolare Leccese, commenta la situazione politica cittadina in vista delle elezioni Amministrative del prossimo maggio, nelle quali i leccesi saranno chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino del capoluogo e rinnovare il Consiglio di “Palazzo Carafa”

Dialogo tra cittadini e classe dirigente

“La vera sfida – secondo il sodalizio – è il dialogo tra il popolo e la classe dirigente, tra gli Enti pubblici l’Università e gli imprenditori. Il vantaggio competitivo di una forza è quello di non sottovalutare mai l’intelligenza degli umili, l’arroganza di chi si erge a capo senza essere un leader non porta da nessuna parte.

Nella imminenza della competizione elettorale non possiamo non rilevare una nuova tendenza dell’elettorato, una volta appannaggio dei partiti tradizionali, ormai ridotti a centri di potere scollegati dai bisogni della gente”.

Spazio al civismo

“Il vuoto lasciato dai partiti tradizionali –prosegue l’associazione – viene sempre più colmato da movimenti ed associazioni che hanno, quale primo obiettivo quello del rinnovamento delle rappresentanze istituzionali.

Il fenomeno del civismo deve essere valutato positivamente o semprecché non abbia quale scopo principale unico quello della competizione elettorale, finita la quale si ritorna nell’oblio. Alla base c’è la necessità che le associazioni e movimenti si dotino di programmi sostenibili e realistici”.

Presenza nel sociale e sviluppo dell’economia

Tante, tantissime, nel corso degli anni sono state le attività svolte condotte da Mpl a sostegno dell’economia, della creazione di posti di lavoro e della riqualificazione delle marine di Lecce ed è da questo che bisogna ripartire: “Il Movimento Popolare Leccese nel corso dell’ultimo decennio si è caratterizzato per la sua continua presenza nel sociale avendo tra i suoi obiettivi principali quello di porre le basi per lo sviluppo dell’economia, unico volano per creare occupazione, lanciando idee innovative.

Il MPL conta un seguito notevole di sostenitori che periodicamente discutono e affrontano i problemi della città.

Nel programma di MPL dovranno trovare ampio spazio i progetti per la riqualificazione delle marine e delle periferie in particolar modo della Zona 167. Coinvolgendo l’ARCA SUD, mobilità , viabilità, e parcheggi e tanti altri temi di non minore importanza, non ultimo la povertà e le disuguaglianze sociali.