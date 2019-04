Giochi quasi fatti a Castri di Lecce, il candidato sindaco è uno solo. Unico ostacolo: le schede bianche

Si chiudono i giochi a Castri di Lecce: una sola lista per il comune salentino. E a questo punto, la corsa per la posizione di primo cittadino avrà un solo candidato, nessun competitor a tenere il fiato sospeso. Il termine ultimo per la presentazione di liste elettorali ha decretato l’unico candidato e l’unica lista ufficialmente in gara che, salvo sorprese, porterà alla riconferma del sindaco uscente del comune salentino.

La scadenza era fissata alle ore 12:00 del 27 aprile: un solo inoltro. Non ci saranno altre liste a competere con la candidatura della Lista Civica “Castri Cresce” con Andrea De Pascali, attuale primo cittadino, come candidato sindaco. Basterà il 50 % dei voti a garantire il mandato 2019-2024 a una parte del consiglio comunale uscente. Uno scenario che non sembrerebbe trovare ostacoli, a meno di non trovare troppe schede bianche.

Al fianco del candidato sindaco, tra i candidati consiglieri in lista molte le riconferme, a partire dal vicesindaco uscente Enza Nuzzo, a cui si aggiungono i consiglieri di maggioranza uscenti Antonio Caricato, Diomede Stabile, Roberta Arigliani ed Erica Pellè.

Non ci sarà molta suspence per i cittadini di Castri di Lecce.

La Lista Civica “Castri Cresce”

Di seguito i nomi dei candidati consiglieri in lista: Roberta Arigliani, Antonio Caricato, Giulio Di Donfrancesco, Maria Rosaria Ingrosso, Danilo Montinaro, Enza Nuzzo, Erica Pellè, Carlo Pellè, Diomede Stabile, Riccardo Verri.