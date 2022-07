Il Consiglio provinciale dà il via libera al Bilancio di Previsione di “Palazzo Dei Celestini”

Dopo una prima approvazione a maggioranza nella seduta consiliare del 18 luglio scorso e la successiva approvazione all’unanimità da parte dell’Assemblea dei sindaci lo scorso 22 luglio, il Consiglio provinciale, riunitosi questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo dei Celestini, ha dato, all’unanimità, il via libera definitivo al Bilancio di previsione 2022/2024 corredato dal Documento Unico di Programmazione (DUP) e altri allegati della Provincia di Lecce, con verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Semaforo verde anche per il Piano esecutivo di gestione e per il Piano dettagliato degli obiettivi/Piano delle performance per l’esercizio finanziario 2022. Approvata, inoltre, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 2022.

A margine dei lavori dell’Assise provinciale, è intervenuto il consigliere Fabio Tarantino per chiedere al Consiglio di “farsi portavoce della vicenda che riguarda la questione delle libertà civili e politiche in Turchia e di dare voce ai prigionieri politici che stanno facendo lo sciopero della fame dal dicembre 2021: Sibel Balac, ex insegnante turca e Gökhan Yildrim, attivista turco, ingiustamente condannati dai tribunali di Ankara e di Istanbul, rispettivamente ad otto anni e mezzo di prigione e a 46. La Turchia si pone nei negoziati di pace tra Kiev e Mosca, quando in realtà al suo interno non porta democrazia né libertà. Sollecito il Consiglio, quindi, ad esprimere solidarietà e continuare a tenere alta l’attenzione sulla questione dei diritti civili e politici in Turchia”.