‘La nostra idea di Puglia può ancora trionfare’, il salentino Tony Trevisi si candida alle Regionarie del M5S

Anche il salentino Antonio Trevisi ha ufficializzato la propria candidatura alle Regionarie del Movimento Cinque Stelle per la scelta da parte degli iscritti del candidato presidente pentastellato di Puglia per le elezioni della prossima primavera.

Se infatti il Centrosinistra va verso la celebrazione di Primarie che sanciranno (a meno di clamorose sorprese che proprio non sono attese) la vittoria di Michele Emiliano su Elena Gentile, Fabiano Amati e Leonardo Palmisano e la sua ricandidatura a Governatore e il centrodestra attende solo l’ufficializzazione di Raffaele Fitto malgrado i mal di pancia, veri o presunti, della Lega, i grillini danno un’accelerata e si scrollano di dosso la polvere nera che a livello nazionale sembra aver ammantato il movimento.

In Puglia il M5S gode di buona salute: a livello regionale i consiglieri si sono dimostrati assai battaglieri e nella società civile le istanze sbandierate negli anni di gloria non sembrano ancora state riposte nel cassetto. Forse i pentastellati non se la giocheranno per vincere, ma un risultato a due cifre è più che atteso.

Trevisi si candida a Governatore di Puglia per il M5S

Dopo le candidature di Antonella Laricchia, Cristian Casili e Mario Conca, anche Tony Trevisi scioglie gli indugi e ci mette la faccia. Tante le sollecitazioni in queste settimane dopo le battaglie che lo hanno visto instancabile protagonista soprattutto nel settore della sanità, in cui il pentastellato non ha mancato di far notare le criticità di un sistema che penalizza i cittadini pugliesi, a cominciare dalle vergognose liste d’attesa.

Altre candidature sono possibili fino al 10 di gennaio per poi passare alle votazioni sulla tanto discussa piattaforma Rousseau.

«Cari amici, dopo una lunga meditazione e valutazione delle grandi responsabilità che andrò ad assumermi facendo un passo del genere, ho deciso di dare la mia disponibilità come candidato Presidente del MoVimento Cinque Stelle per le prossime elezioni regionali in Puglia. Innanzitutto ringrazio tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro fiducia e mi hanno chiesto di fare questo passo».

Trevisi rivendica con orgoglio il suo lavoro in Consiglio Regionale, pur senza dissimulare la stizza per quelli che considera autentici bastoni tra le ruote messi dalla maggioranza di governo contro il cambiamento: «In questa legislatura il gruppo del M5S Puglia ha prodotto delle ottime leggi che sono state orientate verso l’obiettivo di creare un’economia sana e nuovi posti di lavoro riducendo l’inquinamento. In particolare, le leggi approvate a mia prima firma sono state reddito energetico e comunità dell’energia. Purtroppo, molti altri provvedimenti importanti per risolvere gli annosi problemi sono stati bloccati dalla Giunta Emiliano, come la legge per un’economia circolare a rifiuti zero, la legge per promuovere l’uso del car sharing elettrico. Infine, aspetto da tempo che si discuta in Consiglio la proposta di legge sulla promozione della moneta complementare. Un’altra importante proposta di legge non ancora approvata riguarda il piano e la strategia di prevenzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Una mozione che ho presentato e attende da anni una risposta è quella che prevede di predisporre ogni azione utile per aderire al progetto “Bandiera Lilla” al fine di dare sostegno al turismo sociale con particolare attenzione alla disabilità motoria, visiva, uditiva e alle patologie e intolleranze alimentari».