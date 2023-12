Infrastrutture, turismo, accessibilità e dialogo con i Cinque Stelle. il Sindaco Salvemini fa il bilancio di fine anno

“Non è la rendicontazione di un mandato, nonostante sia l’ultima conferenza di fine anno di questa consiliatura. Renderemo conto di quanto fatto nel 2023 e su altri progetti sono stati avviati che si realizzeranno nel 2024 e altri ancora con una scadenza più a lungo termine. I processi sono momenti collettivi che vedono il contributo di tanti, molti dei quali a volte non si vedono, ma sono insostituibili e importati. Mi preme fare un ringraziamento sentito e appassionata ai miei assessori, consiglieri, dirigenti e impiegati. Un’amministrazione cammina sulle gambe degli organi politici e di quelli tecnici altrimenti si rischia la zoppia, le due gambe hanno camminato insieme non con lo scatto del velocista, ma con il passo del podista”, sono queste le parole del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini con le quali ha ha dato il via alla consueta conferenza di fine, l’ultima del suo mandato, prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale in programma la prossima primavera.

Circonvallazione e viali storici

“I tempi per la riqualificazione della circonvallazione e dei viali storici partiranno a gennaio, siamo consapevoli che a prescindere dall’avvio dell’opera subiremo qualche disagio finalizzato a rendere la città più bella, nella quale sicurezza pedonale, ciclistica e fermate del trasporto pubblico avranno una gerarchia”.

Parcheggi e piste ciclabili

“Durante questi quattro anni abbiamo riattivato i processi per la realizzazione di nuovi parcheggi sia sopra che sottoterra, tra cui i silos di Viale De Pietro; abbiamo completato l’iter per il restyling dell’ex Caserma Massa con 350 nuovi parcheggi sotterranei, poi, nell’ex Foro Boario è prevista la realizzazione di altri 1.000 posti auto. Spesso si attribuisce all’Amministrazione una sorta di ossessione per la ciclabilità. Il Piano nazionale per la ciclabilità ci chiede l’incremento delle piste con indicatori fondamentali e voglio sottolineare che bisogna convincere che l’infrastrutturazione per le biciclette serva a favorire la sicurezza ed è paragonabile ai marciapiedi. I 13 km di piste realizzate e dei 25 da realizzare, hanno ricevuto un finanziamento finalizzato a unire tutte le sedi universitarie”.

Settelacquare

“Settelacquare venne realizzata come struttura provvisoria e come tale edificata, in attesa dell’ultimazione dell’ex Caserma Massa dove è prevista la riapertura del mercato delle poste, abbiamo in questi anni più volte avviato lavori all’attuale mercato ortofrutticolo, che subisce il logorio di una struttura temporanea e noi adesso offriremo la possibilità agli esercenti che lavorano lì di tornare nel centro di Lecce. Crediamo che i mercati di quartiere abbiano una loro funzione e un loro valore”.

Mobilità urbane

“Il tema della mobilità è centrale nelle politiche urbane e ho consapevolezza che non sia una nostra originalità. Bisogna riorganizzare lo spazio pubblico per la mobilità, bisogna ridurre l’uso delle autovetture per far star bene tutti, naturalmente ci deve essere il potenziamento del trasporto pubblico, anche se abbiamo compiuto una serie di interventi. Lecce ha un tasso di motorizzazione superiore alla media nazionale ogni mille abitanti, l’Italia è il secondo Paese dopo il Lussemburgo a livello europeo. Bisogna cambiare le abitudini e noi stiamo lavorando per investire sul trasporto pubblico che prevede il ripristino anche dei minibus elettrici”.

Bandiera Blu a San Cataldo

“Lecce ha candidato San Cataldo per la Bandiera Blu, lo consideriamo un fatto quasi ordinario, ma fino a qualche anno fa era difficile immaginare che la nostra fosse una città di mare. Ci siamo incaricati di dare centralità a un paesaggio naturale e ambientale di grande pregio di cui non conoscevamo il valore e la ricchezza. Lecce ha un’estensione di costa superiore a Riccione, racchiusa tra oasi naturalistiche, zone ambientali e riserve. Abbiamo voluto rafforzare questo riconoscimento candidando quella che è la marina del capoluogo. Cosa accadrà non lo so, ma abbiamo fatto una proposta che rientra nei criteri richiesti”.

Lecce città turistica

“Partendo dalla vocazione turistica dobbiamo ragionare dal 1° gennaio al 31 dicembre, siamo fuori da un lungo ciclo scandito dalla stagionalità e gli ultimi dati ufficiali confermano che Lecce è la seconda località pugliese per arrivi dopo Vieste, dobbiamo anche misurarci con le nostre capacità, abbiamo dato vita a tante iniziative, finanziate con il Bilancio comunale, senza contare su finanziamenti regionali. Le presenze per questa fine dell’anno sono tante e me lo hanno confermato anche gli esercenti”.

Dialogo con i 5 stelle

“Abbiamo intrapreso una sorta di corteggiamento con i Cinque Stelle, ci siamo scritti e sentiti, penso ci sia larga convergenza su alcuni punti politici, poi l’avvio di questa consultazione è insita nel fatto che sono già presenti nelle amministrazioni della Regione, di Taranto e Brindisi. Sono fiducioso che si possa costruire un’intesa e sono rispettoso dei tempi di maturazione del loro confronto interno. Esiste un terzo polo nella misura che esista un candidato, governo con alcune persone che ne fanno parte e non ho difficoltà a una costruzione di un’intesa riguardo ai temi”.

Accessibilità

“Sul tema dell’accessibilità abbiamo approvato nei giorni scorsi il Piano Urbano, un grande obiettivo che avvia l’inizio di un percorso di sensibilità. Questo argomento fino ai primi anni ’90 non è stato preso in considerazione. Adesso bisogna fare sì che la città sia percorribile da tutti. Oggi porre progressive iniziative di attenzione infrastrutturale sull’accessibilità è molto impegnativo, ma ci stiamo muovendo”.

Polizia locale

“L’altro giorno abbiamo approvato in Giunta il piano sul fabbisogno dei dipendenti per il Comune, per quel che riguarda i posti scoperti questi sono più di 200 è chiaro che soffriamo anche dal punto di vista della Polizia Locale che attualmente conta su 92 unità e non tutte agenti, avremmo bisogno di almeno altre 80 persone in più per la vocazione turistica di questa città”.