Casarano, acque agitate nella maggioranza di Stefano. Fratelli d’Italia chiede una verifica

Acque agitate per la Giunta Stefano a Casarano. Che i mal di pancia nell’area di centrodestra che sostiene il primo cittadino fossero molto forti, lo si era capito da tempo, ma adesso la notizia è ufficiale: Fratelli d’Italia chiede una verifica di maggioranza al Sindaco.

Nulla che lasci trapelare al momento l’abbandono nei confronti del numero uno della Giunta, ma forte di due consiglieri il partito di Giorgia Meloni vuole vederci chiaro.

Tutto ha preso il via quando, per motivi che furono definiti “personali”, Francesca Pirri abbandonò la squadra di governo essendo immediatamente sostituita dal consigliere dei Verdi, Aldo Torsello. Questi, dimessosi da consigliere nel febbraio del 2019, ha preso su di sé le stesse deleghe lasciate dalla Pirri in seno alla Giunta. La Pirri, a sua volta, come seconda degli eletti, rientrò in Consiglio passando, però, nel gruppo di Fratelli d’Italia di cui tutt’ora fa parte insieme a Gianluca Musca. Così, a oggi, Torsello si trova tra i banchi dell’esecutivo senza referenti in Consiglio e gli esponenti del partito di centrodestra, pur avendo un gruppo di due unità nell’assise consiliare, non hanno alcun riferimento in Giunta.

Il nervosismo, poi, è andato ad aumentare nel momento in cui in più di un’occasione l’Assessore Torsello si è espresso contro i cosiddetti fascisti, cosa che ha innervosito gli esponenti di FdI che accusano Stefano di non averli difesi.

Ora dietro la verifica potrebbe nascondersi anche una resa dei conti e dovrà essere bravo il primo cittadino a riportare serenità tra i banchi di “Piazza San Domenico”.