Campi Salentina, si dimette il Sindaco Alfredo Fina: “Decisione sofferta”

“L’ultimo Consiglio comunale si è concluso con il venir meno dei numeri in maggioranza. Motivo per il quale, dopo aver trascorso gli ultimissimi giorni a concludere e mettere in ordine tutto quello che potevo, mi ritrovo costretto a rimettere le mie dimissioni”. Con queste parole il Sindaco di Campi salentina Alfredo Fina ha comunicato la decisione di riporre nel cassetto la fascia tricolore. Non a cuor leggero, come si legge nel comunicato. “Lo faccio con un’emozione forte che non riesco a trattenere, perché mai avrei immaginato di dover abbandonare le mie responsabilità senza un motivo valido e con un’unica colpa: quella di aver amministrato ogni giorno di questa esperienza guardando al bene della mia comunità come obiettivo di ogni scelta”.

Campi sarebbe stato uno dei comuni salentini chiamati all’appuntamento con le urne, ma stando a quanto accaduto alcuni membri della maggioranza non hanno votato la variazione di bilancio, nonostante, scrive Fina, avessero votato il bilancio di previsione.

“Questi stessi consiglieri – si legge – senza un reale motivo legato a scelte amministrative sbagliate o non condivise, hanno deciso di far cadere questa Amministrazione. Con tutto quello che ciò significa per la città di Campi. Dico questo perché questi consiglieri, che con me si sono candidati, che sono stati maggioranza di governo, che mi sono stati affianco, che hanno votato favorevolmente ogni singolo provvedimento sia in Giunta sia in Consiglio, oggi decidono che esiste qualche ragione, a me sconosciuta e di certo non legata alla mia azione amministrativa, perché questa amministrazione non continui il suo percorso”.

Una decisione sofferta per il Sindaco che avrà venti giorni di tempo per confermare la sua scelta o per trovare il modo di continuare il mandato fino alla naturale scadenza, ma quello di Fina sembra essere proprio un congedo dai suoi cittadini che ha voluto ringraziare per l’affetto dimostrato e per la fiducia accordata.

“Sono orgoglioso di quanto è stato realizzato in questi anni dalla nostra squadra di governo. Di certo, si poteva fare di più e meglio, tutto è perfettibile, ma voglio ricordare che moltissime opere strategiche sono state compiute e numerosi progetti avviati. Penso, solo a titolo di esempio, all’Ex Manifattura Tabacchi che grazie ad un finanziamento PNRR di 12 milioni di euro diventerà Centro di Ricerca e formazione sull’enologia e la viticoltura e comprenderà un’enoteca dei vini Regionali; all’Ex Carcere che con un Finanziamento regionale di 1.000.000 euro diverrà Centro diurno; al Centro Fieristico; all’area sportiva polivalente presso il quartiere Mamma Bella; all’efficientamento energetico delle nostre scuole, al rifacimento del manto stradale di numerosissime vie. E poi la Città del Libro, il Festival Estate, il Palazzetto e tanti progetti in corso che avremmo voluto seguire, come abbiamo fatto con tutti gli altri”.