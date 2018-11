Evasione fiscale, firmato un protocollo. Salvemini: “Strumento dalla duplice funzione”. E sul 9 gennaio…

L’iniziativa siglata da Palazzo Carafa”, Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza. Il Primo Cittadino si sofferma anche sulle dimissioni che potrebbe rassegnare il 9 gennaio dopo la votazione della manovra di equilibrio pluriennale.

“Un protocollo firmato da Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza in applicazione di una Legge nazionale che si pone come obiettivo quello di – attraverso le segnalazioni che provengono dall’Ufficio Tributi – ridurre possibili evasioni dei tributi statali”, con queste parole, Carlo Salvemini, Primo Cittadino di Lecce, commenta il Protocollo di intesa, che vede coinvolti oltre a “Palazzo Carafa”, anche l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza.

“Questa iniziativa ha una duplice funzione: da una parte colpire l’evasione e dare ossigeno alle casse comunali e dall’altra quella di attivare fenomeni di contrasto alla criminalità che sappiamo essere impegnata nel riutilizzo delle risorse del circuito economico. Il protocollo, quindi, è utile in entrambe le facce della medaglia”.

“Il protocollo nasce da lontano, i comuni, infatti, hanno la capacità di leggere meglio degli altri questi fenomeni e la collaborazione e cooperazione tra i vari enti permettono di raggiungere gli obiettivi preposti”, ha invece dichiarato Antonino Di Geronimo, Direttore Regionale per la Puglia dell’Agenzia delle Entrate. “Nello specifico il Comune individua i settori e gli ambiti di intervento e poi segnala il tutto a noi. Abbiamo notato che negli ultimi tempi c’è una robusta inversione di tendenza e questo ci lascia ben sperare. In questo caso non si tratta di protocolli di facciata, ma di una iniziativa che pensiamo porterà risultati concreti”.

Ultimo a parlare il Colonnello Luigi Carbone, Comandante Provinciale di Lecce della Guardia di Finanza: “Con il Sindaco Salvemini ci siamo incontrati spesso in altri contesti come il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza e questo progetto si inquadra proprio in un’ottica di maggiore sicurezza del cittadino. Sicurezza economica, perché sappiamo quanto la criminalità organizzata cerchi di insinuarsi nelle pubbliche amministrazioni. In questo caso il Funzionario Pubblico, se si renderà conto di possibili anomalie che possono far risalire a infiltrazioni criminali, le segnalerà alla Guardia di Finanza e noi approfondiremo la situazione. Il nostro augurio è quello che tutto ciò non rimanga lettera morta e la nomina da parte dell’Amministrazione di un Funzionario dedicato è già un ottimo avvio”.

Il Sindaco Salvemini, però, ha anche risposto alla domanda sulle sue possibili dimissioni il 9 gennaio prossimo: “Cosa deve succedere perché non mi dimetta il prossimo 9 gennaio??? Aspettare il 9 gennaio!!! Adesso abbiamo impegni importanti da portare avanti e come ho detto mi sento di dover adempiere a due passaggi che ritengo fondamentali per il significato sociale e politico. Quello di garantire un orizzonte di futuro alla Lupiae Servizi, partendo dallo sbocco del pagamento degli stipendi e quello di far approvare all’Aula una manovra di equilibrio pluriennale che consenta al Comune di mettersi al riparo da situazioni ben più gravi. Ho davanti 40 giorni nei quali lavorerò, come faccio ogni giorno, 12 ore qui dentro e poi il 9 vedremo. Non anticipo nulla perché è doveroso essere concentrati su quello che oggi ho più a cuore che non è il mio destino, ma quello di lavorare nell’interesse della Città”.