Restituisce alle casse regionali l’importo versatogli dopo le dimissioni. Donato Metallo e la buona politica

Nel senso comune di una politica corrotta che riempie le tasche di un’elite ristrettissima, un gesto di rara nobiltà spicca nel profondo Salento, quello dell’ex Sindaco di Racale ed ex Presidente della sesta Commissione della Regione Puglia Donato Metallo.

Il Consigliere regionale, poche settimane fa, aveva comunicato le sue dimissioni da quest’ultimo incarico per ragioni di salute, tuttavia ha ricevuto l’importo in termini economici legato proprio al suo ultimo mandato. Regolare in termini di legge a causa di un nuovo Presidente che non è stato ancora designato, ma Metallo non ci sta e chiede la restituzione dell’importo regolarmente versatogli alla Presidente del Consiglio Loredana Capone e alla Segretaria Generale.

Chiarisce attraverso un post sui suoi social i motivi del suo gesto sottolineando la serietà e la nobiltà della buona politica e si dice rammaricato per i ritardi legati alla nomina di un suo sostituto, considerando l’importanza dei progetti in corso su quel tavolo di lavoro. Un gesto che piace, che fa ben sperare che la politica sia ancora esempio e bellezza, morale ed etica, ricchezza d’animo e non economica.