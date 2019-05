Supersano, alle amministrative si rivedrà la sfida del 2014: Corrado tenta la riconferma, Brocca corre per la rivincita

Le elezioni amministrative di fine maggio vedranno nel comune di Supersano la riedizione della sfida all’ultimo voto della precedente tornata elettorale.

A spuntarla, allora, fu proprio Corrado, vittorioso con il 39,5% e 1100 preferenze personali, poco più di un centinaio di voti rispetto alla rivale Brocca che ne ottenne 940 e decisamente maggiori del terzo candidato De Vitis, ex sindaco uscente, fermo a 755.

Le elezioni per il rinnovo dell’assise comunale previste a fine mese vedranno, invece, un duello faccia a faccia tra Corrado e Brocca, l’uno in cerca della riconferma, l’altra in corsa per la rivincita.

Entrambi si presentano al vertice delle liste civiche già in gara nel 2014. Il medico 57enne Bruno Corrado, infatti, sarà sostenuto dalla lista “Obiettivo Supersano”, che mantiene nome e simbolo invariato rispetto alla precedente tornata, ma rinnova in parte la squadra a sostegno del sindaco uscente. L’obiettivo dichiarato da Corrado è implementare i progetti avviati nell’ultimo quinquennio, dal Pug all’edilizia scolastica, passando per la rigenerazione urbana.

Conferma lo schieramento anche l’avvocato 40enne Lucia Brocca, capolista della civica “Fuori dal Comune”, seduta nella minoranza del consiglio e impegnata sinora nell’opposizione. Lo schieramento promette “un’amministrazione attenta e presente, con i cittadini e per i cittadini”, confermando ancora una volta il cavallo di battaglia enunciato nel corso degli ultimi anni: il coinvolgimento dei cittadini nell’attività amministrativa.

Lista Obiettivo Supersano – candidato sindaco Bruno Corrado

Massimo Casto, Luigi Cocco, Giovanni Antonio Colazzo, Alessandro Deodati, Stefano Frascaro, Paolo Antonio Negro, Sandro Negro, Giuseppe Palese, Maria Rosaria Romano, Ezio Turlizzi, Mauro Vincenti, Andrea Zezza

Lista Fuori dal Comune – candidato sindaco Lucia Brocca

Marco Antonazzo, Alessandra Carrozzo, Alessandro Cavallo, Rocco Corrado, Stefania Cossa, Pamela De Liquori, Giorgio Galati, Mauro Gravante, Luigi Maglie, Tamborrino Giovanni, Pasquale Tarantino, Luca Varrazza.