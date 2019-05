Rizzo contro Puce: a Surano la corsa per la fascia tricolore sarà tra volti noti

Sarà corsa a due a Surano nelle elezioni amministrative del 26 maggio. Il piccolo paese del basso Salento, popolato da poco più di 1500 abitanti, vedrà la sfida tra Francesco Rizzo e Salvatore Puce, due nomi ben conosciuti nella politica locale.

Francesco Rizzo, avvocato 48enne, è l’attuale vicesindaco e assessore con diverse deleghe: urbanistica, lavori pubblici, affari legali e contenzioso. Si presenta al vertice della lista civica “Per Surano”, espressione della maggioranza uscente targata “Surano Futura”, guidata dal sindaco uscente Carlo Giuseppe Galati.

Tra i candidati consiglieri, difatti, molti volti che hanno ricoperto la carica nell’ultimo quinquennio: Daniele Fino, Marta Paiano, Carlo Rizzo e Giuseppe Valdruccio. Rizzo ha impostato la campagna elettorale seguendo quattro linee programmatiche: bilancio, affari generali, urbanistica e welfare. Tra gli obiettivi principali, quello di portare a termine il piano di opere publiche attivato dall’amministrazione uscente.

Lo sfidante sarà Salvatore Puce, storico volto della politica suranese: impegnato in politica da oltre 30 anni, Puce è stato sindaco per un decennio, governando il paese per due mandati consecutivi, dal 2004 al 2014. Il 67 enne ex impiegato torna alla ribalta con la lista civica “Ricominciamo insieme”, una rosa completamente al maschile per ricominciare da dove aveva lasciato.

Lista Per Surano – candidato sindaco Francesco Rizzo

Giuseppe Galati, Daniele Fino, Angela Galati, Antonio Galati, Oscar Orofino, Marta Paiano, Carlo Rizzo, Chiara Stefanelli, Angelo Vadruccio e Giuseppe Vadruccio.

Lista Ricominciamo Insieme – Salvatore Puce

Pietro Galati, Michele Sabato, Giovanni Casarano, Rocco Alba, Antonio Fino, Emanuele Merico, Rocco Rizzo, Daniele Accoto, Tiziano Pisino e Adriano Lentini.