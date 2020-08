Amministrative, a Martano la sfida è tra Cesare Conte e il sindaco uscente Fabio Tarantino

In corsa per aggiudicarsi la guida della Città di Martano ci sono, in questa tornata elettorale, Fabio Tarantino che punta ad una riconferma dopo i primi 5 anni di amministrazione e Cesare Conte che torna in prima linea per la sfida alla poltrona di sindaco.

Ventiquattro i candidati consiglieri in campo per un confronto che chiamerà alle urne il 20 e 21 settembre i cittadini di Martano. Due le liste civiche: Fabio Tarantino, laurea in Scienze Giuridiche, 34 anni ha riunito nella lista “Ancora Insieme – Fabio sindaco” nomi della passata compagine e nuovi volti che si affacciano sulla scena politica per la prima volta.

L’altra civica, ambiziosa e agguerrita, è la lista “Martano Riparte – ConTe”, guidata dall’avvocato Cesare Conte.

Laborioso il percorso delle delegazioni di partito che ha portato alla definizione delle due liste che si presentano agli elettori con le seguenti formazioni: