Elezioni amministrative, 28 comuni salentini scaldano i motori. Dove si vota

Se le elezioni europee, quand’anche fondamentali per il futuro dell’Italia nel vecchio continente, non vengono avvertite dai cittadini come qualcosa di ‘importante’ al punto che l’astensionismo resta lo ‘spauracchio’ da combattere per evitare le urne deserte, le elezioni amministrative continuano ad appassionare i cittadini, chiamati a decidere da chi vogliono essere governati.

È ancora troppo presto per parlare di candidati, di programmi, di volti, di promesse e di progetti, ma in Salento saranno 28 i comuni chiamati a rispondere all’appuntamento fissato, probabilmente, per il 9 giugno 2024. Le danze sono aperte, i motori si stanno scaldando per arrivare preparati alle elezioni amministrative, ma le piazze sono ancora silenziose, i palchi vuoti in attesa di ospitare la folla di candidati sindaci e consiglieri. Tanti nomi che saranno ufficializzati, spesso appartenenti alla stessa famiglia visto che si tratta di comuni con poche anime, dove è ancor più accesa la lotta per accaparrarsi il consenso.

Piccoli e grandi realtà amministrative stanno mettendo a punto le squadra da far scendere in campo. C’è Lecce chiamata a scegliere se confermare Carlo Salvemini o voltare di nuovo pagina, ma anche Copertino che supera 15 mila abitanti. In caso di ballottaggio, torneranno al voto.

I comuni al voto

Riflettori puntati anche su Andrano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Campi Salentina che sfiora le 10mila anime, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Corsano, Cursi, Giuggianello, il comune più piccolo della provincia di Lecce. E ancora Lequile, Martignano, Miggiano e Minervino di Lecce. E poi Morciano di Leuca, Muro Leccese, Novoli, Palmariggi, Parabita, Seclì, Soleto, Sternatia, Supersano, Surano, Tiggiano, Tuglie e Zollino.