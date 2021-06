Amministrative, a Galatina scende in campo Puglia Popolare. Presentato il simbolo

Si scaldano i motori per le elezioni amministrative che si terranno nel prossimo ottobre. Sono tanti i comuni del Salento che si preparano al voto e altrettante cominciano ad essere le iniziative politiche. Nei giorni scorsi di particolare rilievo per Galatina, l’Assemblea di Puglia Popolare il partito rappresentato a Bari da Massimo Cassano e in provincia di Lecce da Luigi Mazzei. Nel corso dell’incontro il movimento centrista, nel corso di un’assemblea partecipata, ha deliberato la presenza di una propria lista nelle prossime competizioni cittadine.

Il Coordinatore Provinciale di Puglia Popolare Luigi Mazzei e il Consigliere comunale Michele De Paolis hanno presentato il simbolo che richiama i colori della città e la sua immancabile stella.

“L’adesione di numerosi amici candidati è stata già acquisita dal Coordinatore Cittadino Mario Viola e si lavora ora su un proprio programma e visione di Città, che sarà sottoposto a chi vorrà fare un percorso comune per la crescita di Galatina- ha dichiarato Mazzei al termine dell’incontro-.I valori moderati e Morotei che contraddistinguono la costruzione del Movimento Popolare galatinese hanno portato all’adesione di tanti amici e simpatizzanti e nei prossimi giorni verrà definito il Coordinamento Cittadino di Puglia Popolare a Galatina”.