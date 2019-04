Tanti volti ‘noti’ e poche novità. La sfida a Minervino sarà all’ultimo voto

La scadenza per la presentazione delle liste, fissata per le 12.00, ha chiuso la prima partita di questa frenetica corsa alle elezioni amministrative di maggio. Archiviate la strategia per scegliere la persona migliore per rappresentare il Paese e conclusi i “giochi”, fondamentali per la composizione dei nomi che si sfideranno per conquistare un posto in consiglio, comincia la campagna elettorale vera e propria, fatta di comizi, di programmi e proposte, ma anche di strette di mano e di promesse.

In Salento saranno 28 i comuni chiamati alle urne il 26 maggio, quando si voterà anche per le europee. Tra questi c’è anche Minervino di Lecce, dove saranno tutti volti già conosciuti a correre per la poltrona più alta del municipio. Il sindaco uscente, Fausto De Giuseppe tenta il bis, ma si dovrà scontare con il suo predecessore Ettore Caroppo che ben conosce il Comune avendolo guidato per 10 anni. Dopo l’avventura del 2014, ci riprova anche il terzo candidato, l’avvocato Angelo Guglielmo sempre con la lista La Locomotiva.

Ecco la lista dei candidati, tanti volti già conosciuti altri nuovi alla politica.

Con Ettore Caroppo – Lista Civica “L’Alveare”

Maria Antonietta Cagnazzo, Elio Leomanni, Maria Leomanni in Cavacece, Sergio Urso, Fernanda De Benedittis, Adolfo Schiattino, Emanuele Foscarini, Alessandro Galati, Cosimo Schirinzi, Massimo Palma, Fredy Cursano, Domenico Ferraro detto Mimmo.

Con Fausto De Giuseppe Sindaco – Lista insieme

Antonio Accoto, Maria Antonietta Baldari detta Mary, Giancarlo Cagnazzo, Stefania Carrisi, Antonio Cianci, Sergio Corvaglia, Francesca De Marco detta Franca, Giuseppe Della Luna, Marco Panico, Marco Pezzulla, Donato Rizzo e Rossano Urso.

Con Angelo Guglielmo – La Locomotiva

Salvatore Casciaro,Sandra Cosi, Antonio De Giuseppe, Nicola De Maglie, Donatella De vito, Fabio Foscarini, Stefania Foscarini, Fernando Miggiano, Jessica Nuzzo, Roberto Pagliara, Matteo Rizzello, Maria Domenica Schiattino.

Sarà senza dubbio una battaglia all’ultimo voto, visti anche i precedenti. Nel 2014 De Giuseppe riuscì a strappare le redini del Comune a Foscarini (successore designato da Caroppo) per appena 43 voti. E in campo c’erano 4 liste.