Lequile: alle amministrative sfida tra Carlà e Zilli per succedere a Caiaffa

Dopo l’ultimo quinquennio al vertice del comune, seguito a un precedente mandato e a due ulteriori incarichi a cavallo della fine degli anni ’90 e inizi‘2000, il 76enne Antonio Caiaffa lascia la guida del paese.

Candidati alla successione Vincenzo Carlà e Vito Zilli. Carlà è sostenuto dalla lista civica “La Svolta”, già dal nome propensa a dare uno scossone al paese come afferma lo stesso candidato. “Abbiamo tanti progetti in Comune” e “Cambiare Lequile, puoi!” i suoi motti in campagna elettorale. Tra gli impegni assunti dinanzi alla cittadinanza, quello di asfaltare le strade del paese, il rinnovamento dell’illuminazione pubblica con progetti di illuminazione artistica per le ville comunali e l’ambizione di ridare lustro alla città attraverso svariate opere di manutenzione.

Ai nastri di partenza anche Vito Zilli, laureato in economia, funzionario del Comune di Lequile, ormai in aspettativa. Appassionato di politica, ha scelto di abbandonare la scrivania per mettersi al servizio della gente e al fianco dei suoi candidati. Tra le aspirazioni della sua lista, “Lequile Insieme”, quello di migliorare il paese focalizzando l’attenzione su strade e illuminazione, oltre all’impegno volto alla valorizzazione dei giovani e delle eccellenze dell’associazionismo e delle imprese presenti sul territorio.

La Svolta con candidato sindaco Vincenzo Carlà

Brunetti Francesco, Colucci Pierpaolo, Fioretti Gabriella, Igrosso Gianluca, Lezzi Luana, Luperto Marco, Margiotta Rossana Addolorata, Persano Pamela, Quarta Pierluigi, Rollo Damiano, Spedicato Antonio, Tondo Anna Maria.

Lequile insieme con candidato sindaco Vito Zilli

Brunetti Mauro Arcadio, Buttazzo Pietrina Patrizia, Capone Fiorenzo, Colla Luca, Colucci Alberto, De Blasi Emiliano, Filieri Salvatore Cristian, Litti Francesco, Nicolini Lorenzo, Spinosa Maria Angela, Stifani Simona, Zaccardi Nuri.