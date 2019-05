Novoli: tre i candidati per restituire un volto al comune commissariato

Le ultime elezioni comunali si erano svolte nel 2015 e avevano assegnato la fascia tricolore all’allora 38enne Gianmaria Greco della lista civica “Novoli Protagonista”. Poi le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, quelle dello stesso sindaco nell’aprile scorso e il commissariamento del comune.

A fine mese si torna al voto per restituire un volto alla città. Saranno 3 i candidati a contendersi il posto in municipio: Giovanni De Luca, Marco De Luca e Roberto Nitto. In questa tornata elettorale, il centrodestra arriva diviso.

Giovanni De Luca, già presidente del consiglio comunale e segretario cittadino di Fratelli d’Italia, si candida come capolista di “Progetto sociale per Novoli”, lista mutuata da Fratelli d’Italia e dal Movimento per Novoli che si presenta senza l’appoggio dei fittiani.

In campo per Forza Italia a Novoli c’è Roberto Nitto, supportato dalla civica “Novoli in comune”. Il giovane avvocato berlusconiano è forte dell’appoggio di Luigi Manca, consigliere regionale di Direzione Italia che si è detto “entusiasta di aver scelto un gruppo di ragazzi spettacolari, che ti trascinano, ti conquistano e ti fanno pensare positivo”. Manca ha scelto di appoggiare Nitto.

C’è poi Marco De Luca, candidato sindaco per l’area di centrosinistra. Già segretario del PD di Novoli, De Luca è sostenuto dalla lista “Insieme per Novoli”.

Lista Progetto sociale per Novoli –candidato sindaco Giovanni De Luca

Arnesano Carlo, Borredon Assunta, Caretto Vincenzo, D’Alterio Rafaela, Arbarbi Hossein, Leone Raffaella, Miglietta Valzano Marzia, Magis Stefano, Naccarato Franco, Ruggio Fausto, Vadacca Vanessa

Lista Novoli in Comune – candidato sindaco Roberto Nitto

Bernardi Giuseppe, D’Agostino Nicola, Franco Paola, Gravili Annaviola, Metrangolo Alba, Orlando Angelo, Pella Piero, Pezzuto Federica, Politi Valentina, Quarta Katia, Quarta Santino, Viterbo Carlo

Lista Insieme per Novoli – candidato sindaco Marco de Luca

Calabrese Tonio, D’Ambrosio Gianni, De Luca Andrea, Fiore Gianni, Ingrosso Francesca, Mazzotta Stefano, Rizzo Simona, Roma Tonio, Romano Roberta, Ruggio Sandro, Sozzo Francesco, Spedicato Sabrina