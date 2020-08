Arnesano, sfida a due tra l’uscente Emanuele Solazzo e Luigina Gerardi

Alla naturale scadenza dell’impegno amministrativo, si torna al voto anche nel piccolo ma importante comune di Arnesano, alle porte di Lecce. Due le liste in corsa, 24 i candidati aspiranti al ruolo di consigliere comunale. La lista Numero 1, ‘Cantiere per Arnesano’, radicata nel civismo di centrosinistra, supporta la candidatura a sindaco di Luigina Gerardi. La Lista numero 2 ‘Continuiamo per Arnesano’, nello spazio politico del centrodestra, sostiene la riconferma del primo cittadino uscente Emanuele Solazzo che punta al bis.

‘Un cassetto pieno di idee, progetti e speranze per migliorare il nostro paese, le maniche arrotolate di chi vorrebbe mettersi presto al lavoro…’, così si presenta la lista della sfidante di Solazzo, Maria Luigia detta Luigina Gerardi.

Un programma articolato e presentato sulla pagina Facebook del movimento, con particolare attenzione all’attuazione dello strumento di pianificazione urbanistica comunale: ‘Vogliamo considerare il territorio comunale nella sua complessità: strutture e infrastrutture pubbliche, patrimonio immobiliare pubblico e privato, paesaggio agricolo e zone destinate a servizi per la comunità. Il nostro paese necessita di un piano urbanistico aggiornato, che ne regoli la pianificazione e lo sviluppo, poiché quello attualmente vigente risale agli anni ‘70. Occorrono regole chiare e adeguate ai tempi – sottratte ai personalismi di qualsivoglia amministrazione – perché armonia e sostenibilità caratterizzino il nostro tessuto urbano. Come Cantiere per Arnesano, il nostro impegno sarà portare a termine tale procedimento, valorizzando il centro storico, incentivando il recupero del patrimonio immobiliare esistente e curando il collegamento urbanistico con il rione Riesci’.

La Lista numero 2, come detto, è quella a sostegno del sindaco uscente. L’obiettivo è quello di proseguire nelle scelte che hanno riscosso successo nei precedenti 5 anni. È stato presentato in primis il progetto esecutivo per la realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di raccordo tra Arnesano e Rione Riesci.

‘Il progetto – spiega in un video Emanuele Solazzo – è stato finanziato nell’ambito della Rigenerazione Urbana Sostenibile del P.O.R. FESR-FSE 2014/2020. Il progetto prevede:

– realizzazione di 4 Km di piste ciclabili

– rifacimento del manto stradale

– nuova segnaletica orizzontale e verticale

perchè la nostra comunità ha bisogno di muoversi nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Importo totale del finanziamento a fondo perduto ottenuto: € 351.666,00’.

Lista ContinuiAMO per Arnesano con Emanuele Solazzo Sindaco



Alexsandro detto Alex Bergamo, Luigi Cocciolo, Raffaele de Luca, Vanessa De Rinaldis, Luigi Mazzei, Massimiliano detto Max Mezzanzanica, Federica Nuzzaci, Fabio Pellè, Marco Petrelli, Gabriele Quarta, Federica Riezzo, Anna Solazzo.

Lista Cantiere per Arnesano con Maria Luigia detta Luigina Gerardi Sindaco



Pierangelo Manca, Marco Pretolani, Valentino Imbriani, Marco Vergori, Ilaria Caione, Sara Mazzeo, Giuseppe detto Pino Russo, Letizia Ingrosso, Mariangela Bisconti, Fabrizio Manfreda, Gianna Maniglia, Virginia Toraldo.