A Caprarica di Lecce e Cannole le elezioni sono una formalità, in lizza un solo candidato sindaco

Dei 21 comuni al voto nelle prossime elezioni amministrative, Cannole e Caprarica di Lecce spiccano per una particolarità: la griglia di partenza vede, infatti, un solo candidato: Paolo Greco per Caprarica e Leandro Rubichi per Cannole.

I due sindaci uscenti per la tornata del 3 e 4 ottobre non hanno che da temere un solo nemico: il quorum. In questi casi, per rendere valido il responso, la normativa prevede il raggiungimento di date percentuali di accorsi alle urne e di votanti. Ma quest’anno, a causa del perdurare della situazione pandemica, anche la normativa viene in soccorso degli unici due candidati: con un decreto-legge del marzo scorso si è previsto l’abbassamento della soglia del numero dei votanti tra gli elettori che ne hanno facoltà, passata al 40 per cento per i comuni al di sotto dei 15mila abitanti, come Cannole e Caprarica di Lecce.

È questo, dunque, l’obiettivo dei due candidati unici: che si rechino alle urne almeno il 40 per cento dei cittadini aventi diritto di voto. E che l’unica lista riporti un numero di voti validi del 50 per cento. Poi il gioco sarà fatto e per i due sindaci uscenti non resterà che certificare l’inizio del secondo mandato.

È quanto attende Leandro Rubichi, unico candidato sindaco nella città di Cannole, già primo cittadino uscente dopo la vittoria riportata nel 2016 nella sfida tra ex assessori: a contendere lo scranno più alto del palazzo di città all’allora assessore uscente alle attività produttive con delega al parco di Torcito fu infatti Franco Russo, medico con un passato da assessore negli anni’80. Ad avere la meglio fu proprio Rubichi con la lista civica Cannole Ripartiamo composta da candidati alla primissima esperienza politica. Quest’anno per la corsa in solitaria la lista in suo appoggio diventa Cannole insieme Continuiamo, e il trade d’union delle due amministrazioni è data da cinque componenti già parte della vecchia compagine: gli assessori uscenti Gianluca Vilei e Fabio Stomaci, in aggiunta ai consiglieri Giovanni De Lumè, Saverio Luigi Serra e Maria Assunta Treglia.

Qui la lista completa:

Vilei Gianluca, Fabio Stomaci, Serra Luigi, Giovanni De Lumè, Forte Fernando, Vizzino Francesca, Maria Assunta Treglia, Nora Berdad, Letizia Sergio, Bolognese Sara

Amministrative a Caprarica

A Caprarica di Lecce è Paolo Greco a voler bissare il successo del 2016, ottenuto con largo vantaggio contro Maria Fedela Vantaggiato. Le condizioni per un secondo mandato dell’avvocato Greco non potrebbero essere più propizie, con l’unica incognita dell’astensionismo. Anche lui potrà contare sullo zoccolo duro della passata amministrazione e in particolare sull’ex assessore Mario Cucurachi, e i già consiglieri Anna Conte, Salvatore Conte, Michele Fingi, Vincenzo Perrone e Marcello Zecca.