Gagliano del Capo, per il dopo Nesca si sfidano Ercolani, Melcarne e Monteduro

Il 20 e 21 settembre i cittadini di Gagliano del Capo saranno chiamati alle urne anche per scegliere il nuovo sindaco ed i nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale. Alla scadenza del mandato amministrativo, il primo cittadino uscente Carlo Nesca, che aveva vinto nel 2015 in maniera netta contro i competitor, ha scelto di non ricandidarsi per il bis come di solito avviene nella stragrande maggioranza delle elezioni comunali.

A contendersi lo scranno più alto di Palazzo di Città, Antonio Ercolani, assessore uscente della Giunta Nesca, Riccardo Monteduro consigliere di maggioranza nell’ultima esperienza amministrativa e Gianfranco Melcarne.

Ercolani, ragioniere e sottufficiale in pensione della Marina Militare, è sostenuto dalla Lista Gagliano Attiva.

Monteduro, avvocato 45enne che ha guidato a livello provinciale il Movimento Cambiamo di Giovanni Toti, è supportato dalla Lista Rinascere Comunità.

Melcarne, commercialista alla prima esperienza in politica, è appoggiato dalla Lista Gagliano Sorgente.

Lista Gagliano Attiva per Antonio Ercolani Sindaco

Mario Buccarello, Vincenzo Bisanti, Luigi Buccarello, Pier Luigi De Pietro, Alessandro Trane, Julien Camillo Larcinese, Valentino Pizzolante, Sebastien Pizzolante, Ilaria Protopapa, Giovanna Sergi, Francesca Bleve e Annalisa Melcarne

Lista Gagliano Sorgente per Gianfranco Melcarne Sindaco

Daniele Vitali, Francesco Nutricati, Antonio Bisanti detto Scaiusu, Giuseppina detta Pina Settembrini, Tiziana Orlando, Antonio detto Tonino Sergi, Anna Rita Sergi, Fabrizio Bisanti, Federica Sergi, Mario Profico, Annalisa Savarelli, Antonio Bisanti detto Professore.

Lista Rinascere Comunità per Riccardo Monteduro Sindaco

Francesca Bisanti, Francesco Buccarello, Antonio Chiave, Mario Coclite, Raffaella Coppola, Pierluigi Melcarne, Maria Teresa Nardelli, Raffaele Rizzo, Maria Teresa Scappaviva, Cosima Pasqualina Sergi (detta Mimina), Vito Giuseppe Sergi detto Vitino e Alessandra Chiffi.