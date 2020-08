Elezioni Comunali, corsa a tre a Maglie per la fascia di Sindaco

Archiviati i cinque anni alla guida del comune di Maglie, Ernesto Toma si prepara a chiedere il bis, ma per tornare a sedere sulla poltrona più alta del Palazzo che si affaccia su piazza Aldo Moro dovrà vedersela con Antonio Refolo, candidato del centrosinistra con la lista «Maje noscia» e Salvatore Ruberti, sfidante del Movimento Cinque Stelle.

Sarà una corsa a tre, quindi per conquistare la fascia tricolore nell’appuntamento con le urne fissato domenica 20 settembre e lunedì 21, due giorni di «voto» come non accadeva da tempo in nome del risparmio, per evitare assembramenti pericolosi in un momento scandito dall’emergenza coronavirus.

Toma si presenta agli elettori per la riconferma con una squadra ricca di volti già noti e con il sostegno di Raffaele Fitto, impegnato nella partita alla conquista della Regione Puglia, contro il Governatore uscente Michele Emiliano. Scorrendo l’elenco della civica di centrodestra “Siamo Maglie” si possono leggere i nomi dei consiglieri uscenti che hanno creduto nel lavoro fatto dall’amministrazione in questi cinque anni: Antonio Fitto, Deborah Fusetti, Valeria Leone, Dario Vincenti, Marco Sticchi, Rossano Rizzo, Roberta Iasella e Anna Grazia Ciccarese. In lista anche la dirigente del Liceo “Da Vinci” di Maglie, Annarita Corrado ai nastri di partenza insieme ad una docente dello stesso istituto, la consigliera uscente Roberta Iasella. Volti nuovi quelli di Daniela Longo, Angela D’Oria e Cosimo Puce. Ritorni in campo quelli di Maria Grazia Maggiorano, Ronny Palma Modoni e Donato Trovè. Completa la squadra Elio Montagna.

Anche nella lista civica di centrosinistra di Antonio Refolo – “Maje noscia” – spiccano nomi vecchi e volti nuovi, alla prima esperienza: Maria Clara detta Lalla Cesari, Enrica Cillo, Mariateresa detta Pupa De Maggio, Sara De Pascalis, Maria Abbondanza detta Tatta Lanzilotto, Marcella Marzano, Roberto Aloisio, Luca Andriani, Gianluca Catalano, Gianmatteo detto Matteo Colavero, Giovanni detto Gianni Convenga, un nome già noto agli elettori: candidato sindaco nel 2005 per cercare di ‘strappare’ la fascia tricolore ad Antonio Fitto. In campo anche Antonio De Iaco, Maurizio Forte, Marco Grassi, Giovanni Portaluri, Stefano Stefanizzi.

Il Movimento 5 Stelle punta sull’avvocato Salvatore Ruberti e su una rosa di 12 persone, tutte alla prima esperienza, tranne il portavoce uscente in consiglio comunale, Antonio Izzo che si ripresenta da consigliere: Dadkhah Seyed Abolfazl, Melisi Maria, Citti Gabriella, Portaluri Christopher, Agrosì Angela, Latteri Gianfranco, Spirito Liliana, Teofilato Glauco, Stefanelli Luigi, Donato Mauro, Cappelli Salvatore.